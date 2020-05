Schepen Geleyns (CD&V) denkt aan vrijdagmarkt op twee locaties Bart Mertens

18u47 2 Leuven De non-food marktkramers protesteerden vorige week vrijdag omdat voorlopig enkel voedingskramen welkom zijn in Leuven. Schepen Johan Geleyns zoekt momenteel naar een oplossing. “Mogelijk kunnen we de vrijdagmarkt verdelen over twee locaties”, klinkt het.

De non-food marktkramers in Leuven zijn boos. Bij de heropening van de vrijdagmarkt protesteerden ze nog tegen de stad Leuven omdat ze -in tegenstelling tot alle voedingskramen- geen plaats kregen op de marktpleinen. De frustratie over de oneerlijke concurrentie is en blijft groot. “Mensen kopen hun textiel en schoenen in de winkel en hun eten op de markt. Conclusie: wij zijn onze klanten kwijt”, klonk het teleurgesteld. Schepen Johan Geleyns (CD&V) blijft niet doof voor het protest van de non-food marktkramers. “Ik ben op zoek naar een oplossing”, aldus schepen Geleyns. “Momenteel spelen we met het idee om de vrijdagmarkt te verdelen over twee locaties. Eén locatie zou dan het Herbert Hooverplein en het Ladeuzeplein blijven en een andere geschikte locatie moeten we nog vinden. Er zijn enkele pleinen die in aanmerking komen en hopelijk kunnen we op die bijkomende locatie een win-winsituatie creëren voor de Leuvense horeca van zodra die weer open mag. Ik wil me nog niet uitspreken over een concrete locatie want meerdere mogelijkheden worden nog onderzocht. Mijn voorkeur zou ook uitgaan naar een mix van food en non-food op beide locaties. Of we een tweede locatie kunnen vinden tegen vrijdag is lang niet zeker maar achter de schermen werken we hard aan een oplossing voor de non-food marktkramers.”