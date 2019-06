Schepen Devlies spot vossen op amper 2 kilometer van stadhuis Bart Mertens

03 juni 2019

13u00 0 Leuven Schepen Carl Devlies (CD&V) was zopas getuige van een wonderbaarlijk tafereel in een tuin in Heverlee. Er doken onverwacht twee vossen op. “En dat op amper 2 kilometer van het Leuvense stadhuis”, klinkt het.

“Ik heb de vossen -volgens mij een moeder met een jong - zelf gespot in een tuin in Heverlee, op amper 2 kilometer van het stadhuis van Leuven”, vertelt schepen Carl Devlies (CD&V). “De vos is duidelijk terug van weggeweest. Door de nieuwe wetgeving en vaccinaties herstelt het vossenbestand zich. Het dier heeft ook zijn slechte reputatie van zich afgeschud. De vos houdt immers de populaties van ratten, muizen en konijnen onder controle. Je eigen konijnen en kippen moet je uiteraard wel beschermen door ze een aangepaste infrastructuur te geven.”