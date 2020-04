Schepen Devlies (CD&V) weerlegt reactie N-VA op jaarrekening 2019: “Stad en OCMW werkten in 2019 met afzonderlijke rekeningen” EDLL

15 april 2020

15u00 0 Leuven De stad Leuven heeft haar jaarrekening van 2019 afgesloten met een overschot van bijna 34 miljoen euro. Bevoegd schepen van financiën Carl Devlies (CD&V) spreekt van een positieve rekening, waarbij de investeringen voornamelijk naar veiligere fietspaden en het stadspatrimonium gingen. Op die bekendmaking kwam gisteren reactie van oppositiepartij N-VA. Volgens hen zijn de cijfers niet helemaal correct. Maar die argumentatie wordt nu weerlegd door het stadsbestuur.

Gisteren heeft Leuven de jaarrekening van 2019 bekend gemaakt. Het stadsbestuur sluit het afgelopen jaar af met bijna 34 miljoen euro overschot. Oppositiepartij N-VA stelde zich vragen en wees onder meer op de negatieve cijfers van het OCMW die zouden verzwegen worden. Schepen van financiën Carl Devlies weerlegt die argumentatie en bevestigt dat alle cijfers wel degelijk correct zijn. “De cijfers van het OCMW worden door N-VA ten onrechte toegevoegd. Het moet duidelijk zijn dat steden en OCMW’s in 2019 nog met afzonderlijke rekeningen werkten. Pas vanaf 2020 zal er één rekening zijn. Voor 2019 is het dus uit den boze om onderlinge exploitatie of autofinancieringsresultaten op te tellen of af te trekken”, stelt Devlies.

Laagste schuldcijfer in 20 jaar

“Het enige bindmiddel tussen stad en OCMW is het gecumuleerde budgettaire resultaat dat samen 38,7 miljoen euro bedraagt. Dit is het cijfer dat ook wordt ingebracht in het meerjarenbudget 2020-2025 onder de hoofding budgettair resultaat vorig jaar. Stad en OCMW zullen in 2020 dus wel degelijk over een vrije kasstroom van 28,3 miljoen euro beschikken voor investeringen en andere uitgaven, zoals ten gevolge van de coronacrisis”, gaat de schepen verder. “N-VA insinueert ook dat de stadsschuld maal vier gaat, terwijl uit de rekening blijkt dat die in 2019 daalde van 110,9 naar 104,9 miljoen euro, het laagste schuldcijfer in 20 jaar”, besluit Devlies.