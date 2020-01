Schepen Devlies (CD&V) geeft meer uitleg over herinrichting woonkernen Heverlee: “Binnen enkele weken ook nieuw infomoment voor bewoners” Bart Mertens

06 januari 2020

17u00 0 Leuven Het voorbije weekend raakte bekend dat het Leuvense bureau ‘WIT architecten’ is uitgekozen voor de herinrichting van de woonkernen in Heverlee. Het Leuvense bureau ziet de woonkern als ‘bovenbalkon’, een nieuw ‘tussenbordes’ als landschappelijke overgang en scharnierpunt aan de Kardinaal Mercierlaan en de OHL-site als ‘benedensas’. Schepen Carl Devlies (CD&V) geeft meer uitleg over de plannen.

Door de aanwezigheid van verschillende infrastructuren bestaat Heverlee uit een lappendeken van wijken met een eigen dynamiek en die moeten in de toekomst met elkaar worden verbonden. Schepen Carl Devlies (CD&V): “Het stadsbestuur besliste om een stedenbouwkundig plan te laten opmaken voor de woonkern van Heverlee. Dit plan dient in de eerste plaats om een kader te bieden waarin toekomstige projecten in bebouwing en publieke ruimte worden uitgewerkt. Aanleiding was de omgeving van de kerk die een vernieuwde aanpak verdient, net zoals het gedeelte van de Dijlevallei waar TC Stade Leuven en OHL zich bevinden. Dit alles moet in een globaal plan worden opgenomen. Hiervoor werd een ‘projectdefinitie’ opgemaakt door de stad. Het gaat dan voornamelijk over duurzaamheid en over de functies van de publieke gebouwen. Ook de mobiliteitsaspecten -waaronder ook parkeren- werden opgenomen. Tot slot is ook het groen een belangrijk gegeven. De projectdefinitie werd bepaald door de beleidskeuzes maar ook door de input van een eerste participatiemoment met bewoners en verenigingen.”

Het ontwerpteam van WIT architecten heeft gesprekken met stakeholders gevoerd en een participatiemoment met de bewoners gehouden Schepen Carl Devlies (CD&V)

Na de open oproep van de Vlaamse Bouwmeester kwam ‘WIT architecten’ als beste ontwerpteam uit de bus. “Zij hadden reeds in de prille fase een grondige analyse gemaakt van het gebied die als basis diende voor een aantal mogelijke scenario’s. Hierbij werd het accent gelegd op duurzaamheid in de brede zin, een leefbare mobiliteit en respect voor de waardevolle landschappelijke elementen. Daarnaast werd een stevig participatietraject voorgesteld waarbij bewoners, verenigingen, gebruikers en tal van stakeholders worden meegenomen in het verhaal. Het ontwerpteam van WIT architecten heeft vanaf de toekenning van de opdracht tal van verkennende gesprekken met stakeholders gevoerd en een participatiemoment met de bewoners gehouden. Dat gaf voeding aan de verdere uitwerking van het stedenbouwkundig plan voor de woonkern van Heverlee. De focus ligt op een masterplan voor de omgeving van de kerk en een masterplan voor het valleigebied van de Dijle waar de infrastructuur van TC Stade Leuven en OHL gevestigd zijn. De laatste maanden is er intens gewerkt om deze informatie samen te brengen tot kwalitatieve en realistische scenario’s. Deze voorstellen zijn nu nog ‘discussiedocumenten’ en zullen één van de komende weken in een volgend participatiemoment worden voorgelegd aan de bewoners.”