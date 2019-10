Schepen Dessers over tunnel tussen Tiense- en Diestsesteenweg: '1 april in plaats van 1 oktober’ ADPW

02 oktober 2019

12u15 0 Leuven Leuvens schepen van mobiliteit David Dessers (Groen) is niet te spreken over de beslissing van de nieuwe Vlaamse regering, met N-VA, CD&V en Open Vld, om een miljoen uit te trekken om te kijken of het mogelijk is om de Tiense-en Diestsesteenweg met elkaar te verbinden door de Expresweg te verlengen.

“Het lijkt wel 1 april in plaats van 1 oktober. De nieuwe Vlaamse regering trekt dus één miljoen euro uit om te onderzoeken of er een tunnel kan geboord worden onder Kessel-Lo, die de Expresweg moet verbinden met de E314, en zo kan zorgen voor een tweede ring rond Leuven. Hoe die tunnel precies moet lopen is niet duidelijk. Het is in alle opzichten pure waanzin. Het is niet enkel onrealistisch. Als het al zou uitgevoerd kunnen worden zal het om een peperdure investering gaan in grootschalige auto-infrastructuur, die enkel maar voor méér auto’s zal zorgen”, meent Dessers.

Kiezen voor eergisteren

“Het plan voor een tweede ring is dan ook niet voor niets een halve eeuw oud. Dit zijn de oplossingen van eergisteren, terwijl de oplossingen van morgen gekend zijn: een nieuw treinstation in Haasrode, hoogwaardig, elektrisch en stipt openbaar vervoer, in eigen bedding, op de grote assen rond onze stad, voorstadsparkings en combimobiliteit, fietsnelwegen tussen onze steden, maatregelen om sluipverkeer uit woonbuurten te bannen... Die shift naar duurzame mobiliteit zal eveneens heel veel centen kosten. En dus kan je niet de beide doen: én kiezen voor grootschalige auto-infrastructuur én kiezen voor duurzame oplossingen. Ofwel kies je voor gisteren, ofwel voor morgen”, aldus Dessers.