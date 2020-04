Schakelzorgcentrum op campus Pellenberg opent maandag, maar zoekt nog vrijwillige verpleegkundigen EDLL/JSL

17 april 2020

11u25 0 Leuven Het regionaal schakelzorgcentrum op campus Pellenberg van UZ Leuven opent maandag de deuren. Om een snelle opstart te kunnen garanderen, zoekt het schakelzorgcentrum nog vrijwillige verpleegkundigen.

Het regionaal schakelzorgcentrum opent na het weekend een eerste afdeling waar 16 patiënten opgevangen kunnen worden. Een tweede afdeling met nog eens 16 bedden zal worden klaargemaakt. Het schakelzorgcentrum is bedoeld als hub tussen ziekenhuis en thuisverblijf. Coronapatiënten die niet ziek genoeg zijn om in het ziekenhuis te verblijven, maar ook niet thuis kunnen verblijven, krijgen in het schakelzorgcentrum de nodige zorgen. Het gaat om patiënten uit de Leuvense regio die in totaal 14 gemeenten omvat.

UZ Leuven voorzag de locatie voor het schakelzorgcentrum in een recent vrijgekomen vleugel van revalidatiecentrum Pellenberg, maar hielp ook nauw bij de voorbereiding. “We werken mee aan een leidraad om te bekijken welke patiënten het meeste baat hebben bij een verblijf in een schakelzorgcentrum. Het centrum is een goede aanvulling op de COVID-19-afdelingen die momenteel in campus Gasthuisberg en het Regionaal Ziekenhuis H. Hart Leuven operationeel zijn”, zegt dr. Wim Tambeur, operationeel directeur van het UZ Leuven.

Zorgverleners uit de thuiszorg

Het personeel zal bestaan uit zorgverleners en verpleegkundigen uit de thuiszorg, begeleid door een team van huisartsen. Het nodige zorgpersoneel is gevonden, maar er wordt wel nog gezocht naar vrijwillige verpleegkundigen om een buffercapaciteit te kunnen opbouwen. Wie zich wil aanmelden kan contact opnemen met UZ Leuven campus Pellenberg.