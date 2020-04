Schakelzorgcentrum op campus Pellenberg in gereedheid gebracht om patiënten op te vangen Kim Aerts

12 april 2020

16u42 0 Leuven 1Het regionaal schakelzorgcentrum op campus Pellenberg van UZ Leuven is in gereedheid gebracht. Het kan dienen als hub tussen ziekenhuis en thuisverblijf voor patiënten als de druk in hospitalen toeneemt door het coronavirus.

“Dankzij de verenigde krachten van al die partners en de vlotte samenwerkingen hebben we op zo een korte tijd alles in orde kunnen brengen, zoals beschermingsmateriaal en voldoende personeel om dag en nacht patiënten te verzorgen. Zodra de Vlaamse Regering ons vraagt open te gaan, kunnen we openen,” zegt burgemeester Mohamed Ridouani. Hij werd door de gouverneur aangesteld als voorzitter van de samenwerking tussen de eerstelijnszones, de veertien betrokken gemeenten en de ziekenhuizen.

Het is de Vlaamse overheid die beslist of een schakelzorgcentrum mag openen. Een schakelzorgcentrum laat toe om zoveel mogelijk bedden in het ziekenhuis beschikbaar te houden voor patiënten die dit het meest nodig hebben. Soms moet een uit het ziekenhuis ontslagen COVID-patiënt nog minimaal zeven dagen in quarantaine. Andere ex-patiënten hebben soms doorlopend zorg nodig zoals zuurstoftherapie en revalidatietherapie, wat thuis niet altijd mogelijk is.

Zestien patiënten

Ook COVID-patiënten die niet in het ziekenhuis moeten opgenomen worden, maar ook niet thuis kunnen verblijven, kunnen er terecht, maar enkel op doorverwijzing. Ook om de reguliere ziekenhuiswerking en de behandeling van niet-COVID patiënten opnieuw op te bouwen, is het nodig dat de ziekenhuizen over voldoende capaciteit beschikken. Veel gewone afdelingen zijn immers omgebouwd tot COVID-units. Daarnaast wordt onderzocht op welke manier het schakelzorgcentrum de woonzorgcentra kan ondersteunen.

Het regionaal schakelzorgcentrum voor Leuven heeft een eerste afdeling, waar zestien (post-)COVID-patiënten verzorgd kunnen worden. Ook een tweede afdeling met nog eens 16 bedden kan worden klaargemaakt indien nodig.

“Het centrum is een goede aanvulling op de COVID-afdelingen die momenteel in campus Gasthuisberg en het Regionaal Ziekenhuis H. Hart Leuven operationeel zijn. Daar werden de voorbije weken in sneltempo al intensieve, niet-intensieve diensten en een medium care-afdeling opgericht voor coronapatiënten”, zegt dr. Wim Tambeur, operationeel directeur van het UZ Leuven.

Eerstelijnszones

Eerstelijnszones zijn opgericht om het werk van lokale overheden, zorg- en hulpverleners beter op elkaar af te stemmen. Zo kunnen alle partners (thuiszorgdiensten, woonzorgcentra, CAW, huisartsen, kinesisten, apothekers, geestelijke gezondheidzorgorganisaties, patiëntenverenigingen, ervaringsdeskundigen en lokale besturen) een effectieve en kwalitatieve eerstelijnszorg garanderen. Leuven en deelgemeenten vormen de eerstelijnszone Leuven. De zone Leuven Noord omvat Boortmeerbeek, Haacht, Rotselaar, Holsbeek, Keerbergen en Tremelo. De zone Leuven Zuid bestaat uit Kortenberg, Herent, Bertem, Huldenberg, Oud-Heverlee, Bierbeek en Lubbeek. Het schakelzorgcentrum kan patiënten van al deze gemeenten opvangen.