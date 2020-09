Sasha Kotysch: “Slecht gespeeld maar toch zat er méér in” Herman Meersseman

20 september 2020

11u27 0 Leuven Bij OHL foeteren ze terecht omdat ref Christof Dierick en de onklaar geraakte VAR de Leuvenaars twee ‘gemaakte’ doelpunten afnam, maar coach Marc Brys en zijn spelers gaven anderzijds ook toe dat OHL in Oostende zijn zwakste wedstrijd van het seizoen speelde.

“Thomas Henry werd ten onrechte voor buitenspel afgevlagd, en net als uit bij Racing Genk wordt ons een overduidelijke penalty onthouden”, zei de coach. Ook het bestuur van OHL uitte op de website van de club zijn ongenoegen en kondigde aan verhaal te gaan halen bij de Pro League en de voetbalbond. Op de sociale media gingen de fans nog verder. Zij zien zowaar een ‘complot’ tegen OHL, van instanties en clubs die niet kunnen pruimen dat de Leuvenaars via de groene tafel in 1A terechtkwamen.

“Wij speelden een slechte match, maar het had anders kunnen lopen als wij bij enkele fases niet duidelijk benadeeld waren geweest. Laat dit evenwel geen excuus zijn voor onze mindere prestatie”, zei coach Marc Brys, die mild was voor zijn spelers. “Al enkele weken spelen zij op de tippen van hun tenen en geven zij zich ten volle. Zij hebben recht op een slechte match. We moeten dit nu kunnen plaatsen, er iets mee doen en hard verder werken.”

Sasha Kotysch knikte instemmend. “Dit was inderdaad geen goede match van ons. Wij wisten dat wij een agressieve en moeilijk te bespelen tegenstander moesten bekampen. Wij zaten van bij de aftrap niet goed in de wedstrijd. Veel balverlies, veel verkeerde passes en zo. De tegengoals waren naar het beeld van de wedstrijd. Bij de eerste worden we (Bese, rechts) langs de buitenkant gepasseerd en slaagt niemand van ons centraal voor de goal de bal weg te werken, voor Sakala die kan binnenleggen. Het tweede tegendoelpunt is een ‘pingponggoal’ En de derde tegentreffer is een heel knap afstandsschot. Maar misschien had de wedstrijd wel een heel ander uitzicht gekregen was Henry bij 0-0 niet ten onrechte afgevlagd, en had die niet gefloten penalty op Sowah kort voor de rust ons op 1-1 gebracht.”

“Wij mogen nu vooral hard blijven trainen om die foutjes te vermijden en om ons spelpeil te verbeteren. Ik ben ervan overtuigd dat wij daarin zullen slagen”, besluit de ‘patron’ van de OHL-defensie.