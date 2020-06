Sarah Mohamed Khalif (22) is al 17 jaar Leuvenaar: “Dat je juf je vraagt om zwarte piet te spelen om verf te besparen… dat raakt” Bart Mertens

05 juni 2020

18u00 24 Leuven De 22-jarige Sarah Mohamed Khalif is afkomstig uit Somalië en is al sinds haar vijf jaar Leuvenaar. Naar aanleiding van de dood van George Floyd kruipt ze in haar pen om haar stem te gebruiken in naam van alle kleurlingen die te maken krijgen met racisme en discriminatie. “Ik krijg er dagelijks mee te maken. Van kleins af aan werd ik als een buitenstaander beschouwd. Dat je juf je vraagt om zwarte piet te spelen om verf te besparen… dat raakt”, zegt Sarah die een open brief lanceert.

De Leuvense Sarah Mohamed Khalif is 22 jaar jong, afkomstig uit Somalië en studeert Internationaal Ondernemen. Verder spant ze zich dagdagelijks in als gemeenteraadslid in Leuven voor sp.a. Dat engagement ging Sarah aan omdat ze iets wil betekenen voor de Leuvense gemeenschap. Meer zelfs, ze wil het verschil maken in de toekomst en dat bleek duidelijk toen ze haar politieke ambities bekend maakte in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. “Zoals vele anderen mij ooit geïnspireerd hebben, wil ik nu hetzelfde doen voor anderen”, klonk het. Ze is een modelburger waar velen een voorbeeld aan zouden mogen nemen, maar toch krijgt Sarah vaak een vreemde ‘complimenten’ zoals “Je doet het goed voor een zwarte”. En dat terwijl ze als sinds haar vijfde levensjaar op en top Leuvense is…

Tot op vandaag ervaren mensen racisme, ook hier bij ons. Het is misschien niet op dezelfde manier als in Amerika, maar ook met slachtoffers. Genoeg is genoeg Sarah Mohamed Khalif uit Leuven

Naar aanleiding van de dood van George Floyd in de Verenigde Staten besloot Sarah in haar pen te kruipen om via het geschreven woord protest te uiten tegen racisme en discriminatie. “Vandaag gebruik ik mijn stem. Ik gebruik mijn stem in naam van alle zwarten en alle kleurlingen die zich gediscrimineerd voelen. Ik gebruik mijn stem in naam van alle mensen die zich geviseerd voelen omwille van hun afkomst, huidskleur of naam. De wereld staat stil bij de dood van George Floyd, een man wiens adem ontnomen werd door een agent. Ik wil mijn medeleven betuigen aan alle slachtoffers van racisme”, klinkt het.

Genoeg is genoeg

Blijft de vraag: hoe ervaart Sarah het kwalijke fenomeen racisme in haar leven in Leuven, een stad die bekend staat als open en verdraagzaam? “Tot op vandaag ervaren mensen racisme, ook hier bij ons. In elk aspect van hun leven. Op school, een sollicitatiegesprek, op de werkvloer, om een huis te huren, bij het uitgaan,…”, vertelt Sarah. “Het is misschien niet op dezelfde manier als in Amerika, maar ook met slachtoffers. Maar genoeg is genoeg. Ook hier. Zelf heb ik een donkere huidskleur en krijg ik dagelijks te maken met racisme en discriminatie. Van kleins af aan werd ik als een buitenlander en dus buitenstaander beschouwd. Dat je juf je vraagt om zwarte piet te spelen om verf te besparen… dat raakt. Of mensen angstig zien worden wanneer je passeert, zelfs mensen die de straat oversteken terwijl ze hun tas stevig vastklemmen. Ook de veronderstelling dat ik geen Nederlands spreek of het goedbedoelde compliment ‘Je doet het goed voor een zwarte’ raakt me. Soms zegt men ook: je bent best modern en geïntegreerd voor een moslima. Ik besef dat er niet altijd kwaad opzet mee gemoeid is en dat het ook onbewust gebeurt.”

Soms zegt men ook: je bent best modern en geïntegreerd voor een moslima. Ik besef dat er niet altijd kwaad opzet mee gemoeid is en dat het ook onbewust gebeurt Sarah Mohamed Khalif uit Leuven

Naar eigen zeggen voelt Sarah Mohamed Khalif ook druk op haar schouders. “Er is mij altijd ingepeperd dat ik tien keer zo hard moest werken om hetzelfde resultaat te bekomen als blanke mensen”, klinkt het. “Mensen met een andere huidskleur moeten zich harder bewijzen. Is het niet je huidskleur dan is het wel je naam die een hindernis vormt, bijvoorbeeld bij sollicitaties waar je ettelijke keren afgewezen wordt zonder kans op een eerste gesprek. Het heeft een grote impact. Zelf voel ik constant de druk op mijn schouders. Kleed ik me wel juist? Is mijn Nederlands goed genoeg? Je kan er boos om worden, depressief en zelfs wanhopig. Ik herken het allemaal. Maar ik wil vooral mijn stem laten horen, ook via de politiek. Ik ben de Leuvenaars dankbaar dat ik de kans heb gekregen om in de gemeenteraad te zetelen waar ik mee een verschil kan maken. Ik wil een voorbeeld zijn voor al wie het gevoel heeft niet belangrijk te zijn. En tonen dat het kan… dat niet je afkomst maar je toekomst telt, zoals in Leuven. De solidariteit is enorm. Er wordt geluisterd. We worden gehoord. Dat wil ik vasthouden en dat moeten we samen vasthouden en omzetten in echte verandering.”