Sara Coeckelberghs viert 2 jaar Canibou Hondenfysiotherapie: “Ik behandel honden en katten. En zelfs een geitje” Bart Mertens

04 oktober 2019

18u29 2 Leuven Canibou Hondenfysiotherapie in Lubbeek vierde zopas het tweejarig bestaan. Op zich geen bijzondere mijlpaal maar wat uitbaatster Sara Coeckelberghs doet, is wel een beetje speciaal. Sara is dierfysiotherapeut en behandelt dieren met allerhande orthopedische en neurologische aandoeningen. “Net als mensen hebben dieren baat bij fysiotherapie”, vertelt Sara.

Met een groot hotdogfestijn blies Canibou Hondenfysiotherapie in Lubbeek zopas twee kaarsen uit. Uitbaatster Sara Coeckelberghs studeerde kinesitherapie aan de KU Leuven maar koos er bewust voor om zich bij te scholen tot dierfysiotherapeut aan de Gentse universiteit. Van die beslissing heeft ze nog geen seconde spijt gehad want Canibou Hondenfysiotherapie is uitgegroeid tot een succesverhaal.

UGent

“In 2000 studeerde ik af als humaan kinesitherapeute aan de KULeuven waarna ik me nog een extra jaar specialiseerde in neuromotorische revalidatie. Na enkele jaren in een ziekenhuis gewerkt te hebben, ben ik sinds 2010 aan de slag als zelfstandige kinesiste in een groepspraktijk. Gepassioneerd door honden nam ik in 2016 het besluit om bij te scholen in het behandelen van honden. Ik ging de opleiding ‘Fysiotherapie bij huisdieren’ volgen aan de UGent in Merelbeke. In september 2017 opende Canibou de uiteindelijk deuren. Ondertussen behandel ik in mijn praktijk in Lubbeek al twee jaar dieren met allerhande orthopedische en neurologische aandoeningen. Voornamelijk honden maar ook katten en zelfs een geitje. Net als mensen hebben dieren baat bij fysiotherapie. Het was als startend ondernemer best een spannende reis maar ik geniet dagelijks van het werken met dieren”, aldus Sara.

Net als mensen kunnen bijvoorbeeld ook honden met verschillende aandoeningen geholpen worden met fysiotherapie en hydrotherapie Dierfysiotherapeut Sara Coeckelberghs

Blijft de vraag: wat kan dierfysiotherapeut Sara Coeckelberghs concreet betekenen voor uw huisdier? “Een fysiosessie bestaat doorgaans uit een combinatie van manuele therapie, laser, veel oefeningen en sessies in de onderwaterloopband”, vertelt Sara. “Net als mensen kunnen bijvoorbeeld ook honden met verschillende aandoeningen geholpen worden met fysiotherapie en hydrotherapie. De huisdieren krijgen bij Canibou Hondenfysiotherapie de nodige professionele behandelingen in een rustige en aangename sfeer.”

Honden op leeftijd

Om bij te blijven met de meest moderne technieken in dierfysiotherapie volgt Sara Coeckelberghs geregeld nog bijscholing en seminaries. Op die manier kan Sara de best mogelijke behandeling voor uw huisdier bieden. Het gaat overigens om een heel uiteenlopend spectrum van aandoeningen.

“Bij alle aandoeningen aan botten, gewrichten, pezen, ligamenten en spieren kan fysio een belangrijke rol spelen. Zowel conservatief (zonder operatie) als na chirurgie verloopt het herstel en de revalidatie vlotter met fysiotherapie. Ook aandoeningen waarbij er verlammingen, gevoelsverlies en/of coördinatiestoornissen optreden, kunnen behandeld worden bij Canibou. Hierbij zal oefentherapie en hydrotherapie nodig zijn voor het herwinnen van de functionaliteit van de hond. Ook voor honden geldt trouwens het spreekwoord ‘Rust Roest’. Als uw hond op leeftijd moeilijker recht geraakt of stijver en strammer beweegt, is het belangrijk een therapie op maat te geven in samenwerking met de dierenarts om opnieuw soepel en pijnvrij te kunnen bewegen.”

Meer info: www.canibou.be