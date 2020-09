Sander Armée behaalt derde profzege in Poitou-Charentes Erik Vandeweyer

08 september 2020

08u17 0 Wielrennen Nadat hij eerder al de beste was in de Heistse Pijl en een rit in de Ronde van Spanje, boekte Sander Armée een derde profzege in zijn carrière. Voor de 34-jarige is zijn winst in de derde rit van de Tour Poitou-Charentes zondermeer een mooie opsteker. Nu bereidt de prof van Lotto-Soudal zich voor op de komende Ronde van Luxemburg.

Winnen is altijd plezant, maar de Leuvenaar blijft nederig bij alle lofbetuigingen. “Het is inderdaad steeds fijn om op een podium te staan, maar zo vaak overkomt mij dit niet. Mijn overwinning in de Vuelta schat ik nog hoger in, omdat ik daar op het allerhoogste niveau streed. Toch mag de zege in Poitou-Charentes gezien worden. Het was eigenlijk een zotte ingeving. Van bij de start vloog ik er stevig in, de benen voelden immers goed aan. Aanvankelijk reden we met zijn vieren voorop, maar uiteindelijk bleef ik enkel met ploegmaat Harm Vanhoucke en de Spanjaard Irisarri in de spits over.”

Ravotten met de kinderen

Na maanden zonder competitie heeft Sander Armée er al enkel drukke weken opzitten. “Ook voor mij was corona een rare periode. Normaal werk ik in april de Ardennenklassiekers en enkele rittenwedstrijden af. Nu kon ik plots met kinderen ravotten. Op zich vonden we dat allemaal geweldig natuurlijk. Het was ook om andere redenen een bijzondere tijd. Op training kwam ik nauwelijks wagens tegens. Je zag ineens ook veel mensen sporten: wandelen, lopen, fietsen, … . Ik hoop dat het sporten voor die mensen een blijvend gegeven mag zijn. Uiteraard bleef ik de conditie onderhouden, zodat ik op 1 augustus zonder problemen de competitie kon hervatten. Dat gebeurde vooral in Frankrijk. Eerst was er de Tour de l’ Ain. Nadien volgden de Dauphiné, Plouay en Poitou-Charentes. Het voelde onmiddellijk goed aan.”

Ook de komende weken kan Sander Armée een aangepast, maar mooi programma afwerken. De renner blikt vooruit. “De Ronde van Luxemburg is de eerstkomende opdracht. Het is gek dat ik in mijn lange carrière nog maar één keer in het Groot-Hertogdom van start ben gegaan. Het zijn nochtans ritten die me allemaal moeten liggen. De opeenvolging van hellingen maakt het pittig. Je kan de meerdaagse uiteraard vergelijken met het werk in onze Ardennen. Na de Ronde van Luxemburg volgt het Belgisch kampioenschap. Dat wordt gereden op het traject van Halle-Ingooigem. Het lijkt me geen zwaar BK te worden. De Tiegemberg staat weliswaar op het programma, maar onoverkomelijk is die helling niet. De koers in Hamburg gaat niet door, zodat ik de campagne afsluit met de Vuelta. De Ronde van Spanje is mij genoegzaam bekend.”