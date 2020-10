Sancta Maria Leuven lanceert hoopvolle videoboodschap tegen coronavirus Joris Smets

11 oktober 2020

14u26 6 Leuven De coronacijfers gaan de hoogte in en de maatregelen worden overal weer aangescherpt als gevolg. Om de hoop toch weer aan te wakkeren, maakte een groepje eerstejaarsleerlingen van Sancta Maria Leuven een wel erg bemoedigend filmpje.

De mondmaskerplicht en andere maatregelen op scholen zorgen voor een ongewoon schooljaar. “De sfeer is minder ongedwongen en ook de fysieke en denkbeeldige afstand maakt het lastig voor veel leerlingen en leerkrachten”, vertelt Michiel Crijns, leraar op Sancta Maria Leuven. “De nieuwe federale regering probeerde ons afgelopen week al aan te moedigen om te volharden en de regels strikt na te leven, maar ook onze leerlingen doen hun duit met deze video in het zakje. Het basisidee was simpel: maak wat onzichtbaar geworden is door de maskers, weer zichtbaar.”

“Je kunt de impact van maskers dan wel minimaliseren, strikt genomen stelen ze nu eenmaal een stukje van ons ‘menszijn’. Het doet verschrikkelijk veel deugd om dankzij onze leerlingen de schoonheid van medemensen weer even recht in de ogen te kijken”, besluit Crijns.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan)