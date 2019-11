Sancta Maria Leuven kleurt rood voor slotfeest Rode Neuzendag EDLL

29 november 2019

16u22 0 Leuven De middelbare school Sancta Maria is deelnemende school aan de vierde Rode Neuzendag. De school uit Leuven zamelde in het totaal maar liefst 2611 euro in voor de actie.

De voorbije acht weken heeft de Leuvense school Sancta Maria verschillende activiteiten georganiseerd om het welbevinden van hun leerlingen te bevorderen. “Dat ging van Just Dance in de turnzaal tot een verkoop van pannenkoeken en ontbijtkoeken ‘s ochtends. Maar we hebben bijvoorbeeld ook de leslokalen voorzien van groene plantjes”, vertel leerkracht Ninke Visser. Vandaag werden er in de school een hele namiddag activiteiten georganiseerd om de slotdag van Rode Neuzen te vieren. “We willen vandaag toch stilstaan bij Rode Neuzendag en alle leerlingen hierbij betrekken. Daarom organiseren we een fijne namiddag met drie activiteiten: een fuif in de turnzaal, volksspelen buiten en de leerlingen mogen per klas moodboards maken over hoe ze zich voelen”, aldus Ninke. Met hun acties zamelde de Leuvense school in totaal maar liefst 2611 euro in voor Rode Neuzendag.