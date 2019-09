Sammy Moore laat Wilsele bruisen ADPW

08 september 2019

De inwoners van Wilsele konden zich zaterdag laten gaan op ‘Wilsele Bruist’, in het centrum van Wilsele-Putkapel. Op het programma: een gratis muziekfestival met optredens voor groot en klein en met doorlopende animatie. Lokale held Sammy Moore kwam het volk verblijden in zijn gekende stijl, en ook Mama’s Jasje speelde zoals in hun beste dagen.