Samenscholingsverbod in Leuven vandaag wel goed opgevolgd Joris Smets

19 maart 2020

17u32 0 Leuven Politiewoordvoerder Marc Vranckx was gisteren geen tevreden man . Hij stelde dat heel wat personen in Leuven nog zéér nonchalant omgingen met het samenscholingsverbod. “Onbegrijpelijk ondanks alle informatie en waarschuwingen ter zake”, zei hij toen. Vandaag beter nieuws. Het samenscholingsverbod wordt veel beter opgevolgd en de patrouilles in Leuven beleefden een rustige dag.

De politie van Leuven zal de komende weken strikt toezien op het naleven van het samenscholingsverbod. “We doen een beroep op het gezond verstand van iedereen en roepen op om het eigen belang opzij te zetten voor het algemeen welzijn van iedereen”, stelde politiewoordvoerder Marc Vranckx gisteren. Toch waren er toen heel wat personen die de maatregelen aan hun laars lapte.

Rustig

Vandaag beleefde de Leuvense politie een veel rustigere dag dan gisteren en dat is goed nieuws. “De mensen hebben stilaan door dat het ernstig is”, zegt politiewoordvoerder Marc Vranckx. “We hebben een werfleider gewaarschuwd die met teveel personen in een busje zat en een groepje jongeren op het Ladeuzeplein aangesproken. Hier en daar een paar waarschuwingen maar we denken dat men in het algemeen doorheeft wat wel en wat niet mag. Deze personen waren ook niet van kwade wil. Bij de supermarkten wordt ook grondig gepatrouilleerd en daar verloopt alles volgens de maatregelen die opgelegd zijn ter preventie van het coronavirus. We hopen dat de komende weken even rustig zullen verlopen als vandaag”, besluit Vranckx.