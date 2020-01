Sabine Vandenplas (Groen) vervangt Ann Li tijdelijk in de Leuvense gemeenteraad Bart Mertens

27 januari 2020

16u13 1 Leuven Sabine Vandenplas legt vanavond de eed af als gemeenteraadslid voor Groen in Leuven. Ze vervangt tijdelijk Ann Li die om medische redenen een pauze inlast. Sabine woont in Wilsele-Putkapel en zetelde de vorige legislatuur al in de OCMW-raad.

“Met spijt in het hart zet ik tijdelijk een stap terug om medische redenen”, laat Ann Li weten. “Ik ben blij dat Sabine erbij komt en wens haar veel succes. Ik hoop dat ik na een paar maanden terug kan aansluiten met hernieuwde energie en een gezonder lichaam.”

Sabine Vandenplas heeft ervaring als OCMW-raadslid in de vorige legislatuur en is momenteel bestuurder bij museum M. Ze zal vanaf nu ook zetelen in de commissies cultuur, personeel en organisatie, sociale zaken, economie en werk en zal Ann ook vervangen in de raad van bestuur van Zorg Leuven. Sabine Vandenplas heeft er naar eigen zeggen zin in. “Ik wil resultaten boeken om van Leuven nog meer een stad te maken waar iedereen zich thuis voelt, ook in de deelgemeenten zoals in mijn eigen Wilsele-Putkapel.”