S.O.S. Brusselsestraat trekt aan de handrem: “40 % te snel in zone 30. Waar blijven de maatregelen?” Bart Mertens

14 oktober 2019

13u21 1 Leuven S.O.S. Brusselsestraat luidt de alarmbel over de hardrijders in de Leuvense straat. Het actiecomité doet dat naar aanleiding van Telraam, een burgerinitiatief dat verkeerstellingen doet om te komen tot een veilige mobiliteit. “Uit de tellingen blijkt eens te meer dat 40 % van de wagens te snel rijdt in de zone 30. Er werden al maatregelen beloofd maar ingrijpende maatregelen blijven uit”, zegt Liesbet D’huys.

Burgers mee aan het roer krijgen van een lokaal mobiliteitsbeleid…dat is het doel van Telraam. Meer concreet: Telraam levert de onderzoeksvraag en de technologie terwijl burgers de data aanleveren. “Verkeerstellingen waren tot nu een blinde vlek maar ze zijn essentieel voor een verkeersveilige oplossing. Met de data van de deelnemende burgers kunnen infrastructuur, verkeerslichten en verkeersplannen efficiënter en beter worden gemaakt”, aldus de initiatiefnemers van Telraam. Sluipverkeer, luchtvervuiling en verkeersveiligheid rollen inderdaad over de tongen. Soms al jarenlang zoals bijvoorbeeld in de Brusselsestraat in Leuven. Het aanslepende probleem met ‘hardrijders’ leidde in 2017 tot de oprichting van S.O.S. Brusselsestraat op Facebook. “De buurtbewoners waren ten einde raad. Er werd sindsdien al meerdere keren overlegd met het stadsbestuur maar tot op heden heeft het geen verschil gemaakt”, laat oprichtster Liesbet D’huys van S.O.S. Brusselsestraat opmerken.

Ouders durven hier hun kinderen niet of met veel moeite alleen te laten fietsen Liesbet D’huys van S.O.S. Brusselsestraat

De buurtbewoners van de Brusselsestraat trekken nu opnieuw aan de handrem want de data die de burgers aanleverden in het kader van Telraam zijn niet om vrolijk van te worden. “Ronduit onrustwekkend”, zegt Liesbet D’huys. “Liefst 40% van de autobestuurders rijdt te snel in de zone 30. Dat probleem kaarten we al jaren aan maar het leidde niet tot ingrijpende snelheidsremmende maatregelen. Ouders durven hier hun kinderen niet of met veel moeite alleen te laten fietsen. Nochtans is de Brusselsestraat ingekleurd als lokale fietsroute. Werkelijk alles is toegelaten in deze zone 30. Sporadisch houdt de verkeerspolitie een flitsactie maar ook niet meer dan dat. Onlangs werd hier haast per toeval een snelheidsduivel onderschept die 100 km/u reed. Het volstaat trouwens niet om de exuberante snelheden eruit te halen. De snelheid moet echt naar 30 km/u worden teruggebracht. Er werden ons enkele maanden geleden maatregelen beloofd maar we zijn nog steeds aan het wachten. Bovendien is er geen handhaving van de zone 30.”

Onderschatting?

S.O.S. Brusselsestraat vreest zelfs dat 40 % hardrijders in de zone 30 in de Brusselsestraat een onderschatting is want Telraam heeft een foutmarge van 10%. “Als je bedenkt dat Telraam een foutmarge hanteert van 10% en dat Telraam niets registreert als het donker wordt dan weet je dat het aantal hardrijders nog een pak hoger ligt in de Brusselsestraat. Onze straat is een schoolroute en de Sint-Jansschool bevindt zich in de zone waar zo hard wordt gereden. Hoe komt het dat hardrijders hier hun gang kunnen blijven gaan? ”, klinkt het bezorgd.

Liesbet D’huys blijft strijdvaardig op de nagel kloppen en vraagt nadrukkelijk aandacht voor de problematiek. “We vrezen ervoor dat de alarmerende resultaten van Telraam geen zoden aan de dijk zullen brengen. Zolang de Brusselsestraat -die al een zone 30 is- maar tevens wordt beschouwd als een invalsweg zal er niets veranderen. S.O.S. Brusselsestraat vraagt een grondige mentaliteitswijziging en de wil om de straat het karakter van een woonstraat aan te meten. Een zone 30 waardig!”