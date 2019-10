S.O.S Brusselsestraat kritisch voor schepen Vansina (CD&V): “Nieuwe belijning geeft straat helemaal het karakter van een autostrade” Bart Mertens

29 oktober 2019

19u08 1 Leuven De onvrede bij de bewoners van de Brusselsestraat over de verkeersonveiligheid is niet verdwenen na de genomen maatregelen. Schepen Dirk Vansina (CD&V) liet wegversmallingen aanbrengen om de snelheid af te remmen maar krijgt stevige tegenwind van actiecomité S.O.S Brusselsestraat. “Dit lost niets op. De nieuwe belijning geeft straat helemaal het karakter van een autostrade”, zegt Liesbet D’huys.

De bewoners van de Bruselsestraat maken zich al geruime tijd zorgen over de veiligheid in hun straat en eisten enkele weken geleden maatregelen van het Leuvense stadsbestuur. Uit tellingen van Telraam bleek immers dat 40 % van de bestuurders zich niet houdt aan de maximumsnelheid van 30 km/uur. Het stadsbestuur liet vorige week weten dat er maatregelen werden genomen. “De asverschuiving en de wegversmallingen moeten de snelheid afremmen. Er kwam ook een extra aanduiding voor de zone 30”, aldus schepen van Openbare Werken Dirk Vansina (CD&V).

Heraanleg

Eind goed, al goed? Verre van, want de genomen maatregelen liggen al meteen zwaar onder vuur bij actiecomité S.O.S Brusselsestraat. “Er is helemaal geen reden voor applaus en hoera-berichten”, zegt Liesbet D’huys. “De buurt heeft helemaal niet gevraagd naar nieuwe belijning. Dat is een idee van de dienst Mobiliteit en dateert van juni. De belijning komt voort uit een plan voor volledige heraanleg van de straat uit 2017 maar een aanzienlijk aantal van de bewoners is het helemaal niet eens met dat plan. Het STOP-principe is helemaal zoek en van een verbetering inzake hardrijden is geen sprake. De dienst drukt het plan tot op vandaag toch door maar de nieuwe belijning lost helemaal niets op. Je mag over de hele lengte van de straat (wild) voorbij steken en de belijning geeft de straat nu helemaal het karakter van een autostrade of een steenweg.”

Je remt verkeer er niet zomaar af met een beetje verf. Daarvoor heb je structurele aanpassingen nodig Liesbet D’huys van actiecomité S.O.S Brusselsestraat

Actiecomité S.O.S Brusselsestraat kreeg ondertussen ook heel wat reacties van buurtbewoners op de nieuwe verkeerssituatie. “De zogenaamde asverschuiving heeft met en zonder belijning ook helemaal niets uitgehaald. Er wordt nog steeds even hard gereden. Van een zone 30 is hier tot op vandaag nog steeds helemaal geen sprake. Dat blijkt ook uit de cijfers die Telraam verzamelde vanaf 12 oktober. Het is trouwens logisch dat de belijning niet werkt. Het is verf en geen structurele aanpassing. Bovendien wordt helemaal nergens rekening gehouden met de aanzienlijke hellingsgraad van de straat. Die is 4 à 5%. Je remt verkeer er niet zomaar af met een beetje verf. Het hele idee getuigt van een ongelooflijke naïviteit maar de bewoners blijven er wel mee zitten.”

Telraam

Liesbet D’huys doet nogmaals een oproep aan het Leuvense stadsbestuur om echt naar de buurtbewoners te luisteren. “Ik vind het onbegrijpelijk dat er niet beter geluisterd wordt”, klinkt het. “De buurtbewoners hebben al veel voorstellen gelanceerd maar ze worden telkens weggewuifd. Wij moeten opboksen tegen de muur die het stadsbestuur is op het gebied van verkeersveiligheid en mobiliteit. Het is moeilijk om de bevoegde politici te bewegen in de juiste richting want dat zou betekenen dat ze moeten toegeven dat ze er al naast zitten sinds 2016. Met de resultaten van Telraam hopen we het Leuvense bestuur nu echt wakker te schudden zodat de juiste maatregelen worden genomen. Ik wil er graag nog aan toevoegen dat er echt rekening mee gehouden moet worden dat Telraam enkel overdag meet bij voldoende daglicht. Het gaat dus niet over een meting ‘s avonds en ‘s nachts waarbij de snelheden nog veel hoger liggen helaas.”