Rudi Vranckx komt voorlezen in boekhandel De Kleine Johannes

29 november 2019

Op woensdag 11 december komt niemand minder dan Rudi Vranckx naar boekhandel De Kleine Johannes met het bijzondere onderwerp ‘Imagine Mosul’. Vranckx vertelt het moedige maar ook optimistische verhaal van een aantal muzikanten die hij toevallig tegenkomt in de puinhopen van de compleet vernielde Syrische stad Mosul.

“Imagine Mosul is dit jaar ons eigen kerstverhaal. Kerstmis staat immers voor vrede en hoop. De opbrengst van deze lezing gaat naar het project dat Rudi Vranckx heeft opgericht rond deze muziekschool van Mosul”, zo laten ze bij De Kleine Johannes weten.

In deze lezing vertelt Rudi Vranckx hoe hij in Mosul tussen gruwel en vernieling een aantal mensen ontdekt die hun hoop op een betere toekomst levend wisten te houden. Tussen de brokstukken van wat ooit een muziekschool was, klinkt gitaarmuziek en wordt gezongen ‘Imagine all the people, living life in peace’. Hij maakte rond deze bijzondere, moedige mensen een documentaire en een graphic novel. In het boek vertellen Rudi en Caryl in woord en beeld hoe deze muzikanten ondanks het gevaar en de voortdurende dreigementen niet alleen hun instrumenten, maar ook de muziek in hun hoofd wisten te bewaren: een ode aan de muzikanten van Mosul.