Rotary Leuven ging voor 40 laptops maar haalde nu al 76 exemplaren op

19 mei 2020

11u41 0 Leuven Rotary Leuven staat de Leuvense vzw ’t Lampeke bij in deze coronacrisis en wel door ongebruikte laptops uit hun kot te halen. Aanvankelijk was 40 laptops het doel maar ondertussen verzamelde Rotary Leuven al 76 exemplaren. “En we zetten een crowdfunding op voor de aankoop van 50 laptops”, klinkt het.

Solidariteit is alomtegenwoordig in deze coronacrisis. Ook Rotary Leuven bleef niet bij de pakken zitten en besloot om laptops te verzamelen voor vzw ’t Lampeke. De Leuvense organisatie heeft nood aan laptops voor de ‘smartschool’ en mag zich de komende dagen verwachten aan een levering van de eerste 50 laptops. Nochtans was het doel van Rotary Leuven om 40 laptops in te zamelen. “Maar we hebben ondertussen 76 laptops ‘uit hun kot gehaald’. We zijn op weg om 50 werkende laptops te leveren aan ’t Lampeke”, klinkt het bij Rotary Leuven die ook een lot van 50 laptops hebben besteld. Voor de financiering van dat lot lanceert Rotary een crowdfunding die 6.000 euro moet opleveren. Klik hier voor meer informatie.