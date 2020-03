ROOTSfest lokt 220 bezoekers Bart Mertens

09 maart 2020

15u49 2 Leuven Vorige zaterdag organiseerde jongerenwerking ROOTS het ROOTSfest. Jonge nieuwkomers in Leuven serveerden speciale gerechten uit het Midden-Oosten, Afghanistan en Eritrea. Het hoogtepunt van de avond was de performance van Riquens, Enoh en Bashir, drie vaste bezoekers van de ROOTS-werking.

ROOTS is een vrijetijdsorganisatie voor jongeren tussen 18 en 30 jaar met een vluchtelingenverleden. Hun werking in Stelplaats biedt een heel laagdrempelig aanbod van onder meer sport- en culturele activiteiten. ROOTS verbreedt het netwerk van de jongeren, zowel informeel als formeel. Door activiteiten zoals ROOTS-cafés, een iftar, culturele feesten en vrijwilligerswerk bouwen de jongeren hun Leuvens netwerk verder uit. En omgekeerd leren de Leuvenaars hen ook beter kennen. Dat was het voorbije weekend ook het geval op ROOTSfest. “We zijn erg blij met de mooie diverse opkomst. Het was een verbindende avond die Leuvenaars met verschillende achtergronden heeft samengebracht”, aldus schepen Lalynn Wadera (sp.a).