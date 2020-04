Rookontwikkeling zorgt voor ongerustheid bij technologiebedrijf Imec Kim Aerts

12 april 2020

16u22 5 Leuven In het technologisch onderzoekscentrum Imec in Heverlee is zondagvoormiddag rookontwikkeling ontstaan. Brandweerlieden van verschillende korpsen kwamen massaal ter plaatse, maar al snel bleek dat die overmacht voor niets nodig was.

Het gebouw wordt wel permanent bewaakt omdat het nog steeds gissen is naar de oorzaak van de rookontwikkeling. “De veiligheidsdiensten zijn in verhoogde staat van paraatheid”, zegt de Leuvense brandweer.

Bewakingsagenten hadden rook opgemerkt in het gebouw van Imec 1 aan de Kapeldreef. “Tijdens interne inspectie met thermische camera’s werd een defect aan een technisch toestel vastgesteld. Binnen hing een zwaar verbrande geur van plastic. Maar de haard hebben we niet kunnen lokaliseren”, zegt de woordvoerder van de brandweer. “Daarom hebben we afgesproken met de technische dienst van Imec en de veiligheidsdient dat er de volgende uren permanente bewaking zal zijn.” De brandweer van Leuven kreeg assistentie van ploegen uit Zaventem en Aarschot en ging met 25 mensen ter plaatse.