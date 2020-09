Roofing vat vuur in Muntstraat KAR

06 september 2020

10u58 0 Leuven In de Muntstraat in Leuven heeft het zaterdagvoormiddag even gebrand op het dak van een pand. Het vuur ontstond tijdens roofingwerken, maar er geraakte niemand gewond.

De populaire straat met restaurants werd zaterdagvoormiddag even afgesloten om de brandweer haar werk te kunnen laten doen. Het was de overlap tussen twee panden die roofing nodig had, waarna er brand ontstond. Daar kwam ook heel wat rookontwikkeling aan te pas. De schade aan het dak bleef beperkt.