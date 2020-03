Rondvraag bevestigt: ouders houden kinderen in onze regio massaal thuis van school Esther De Leebeeck

16 maart 2020

13u39 5 Leuven Vanaf vandaag zijn de scholen in ons land gesloten en kunnen leerlingen er enkel nog terecht voor opvang. Uit een eerste rondvraag blijkt dat ouders hun kinderen massaal thuishouden. Bij de basisscholen is de opkomst nog geen 10% en in de middelbare scholen bleef zo goed als elke middelbare scholier thuis.

Vanaf vandaag zijn de scholen in ons land gesloten. De overheid raadt iedereen aan om gewoon thuis te blijven. Maar om te voorkomen dat kinderen noodgedwongen naar de grootouders worden gestuurd, voorzien de scholen wel opvang. Via een online aanmeldingssysteem moesten ouders aangeven of hun kind naar de opvang ging komen. Al bleef het afwachten tot vanmorgen hoeveel kinderen er effectief aan de schoolpoort stonden. In onze regio is de opkomst opvallend laag. Ouders geven dus massaal gehoor aan de oproep van de regering en houden hun kinderen thuis.

Lagere scholen

Onze redactie deed een steekproef bij enkele lagere- en middelbare scholen uit de ruime regio. In basisschool De Kraal in Herent kwamen 11 van de 220 leerlingen opdagen. In de lagere school Heilig Hart in Heverlee waren dat er 13 van de 636, in Het Nest in Rotselaar zijn 17 van de 264 leerlingen aanwezig en in basisschool De Bron 17 van de 197 leerlingen. In vrije basisschool de Klimboom in Tremelo voorzien de leerkrachten opvang voor 31 van 311 leerlingen.

In Vrije basisschool De Rank in Wezemaal kunnen leerlingen pas vanaf morgen terecht voor opvang. Vandaag had de school een pedagogische studiedag en die lieten ze gewoon doorgaan. Morgen verwachten ze 16 van de 320 leerlingen in de opvang. Gemiddeld kwam dus één op de 16 leerlingen naar school. De meeste scholen in onze regio gaan de komende weken met een beurtrol werken voor de opvang.

Middelbare scholen

De directie van de middelbare school Don Bosco in Haacht laat weten dat er slechts twee leerlingen van de 2.100 leerlingen aanwezig zijn. De twee leerlingen komen allebei uit de eerste graad. Bij het Sint-Pieterscollege in Leuven was er vandaag geen enkele leerling. “We hadden niet verwacht dat er niemand ging komen. Wellicht zal dat de komende dagen dus ook zo zijn. De leerkrachten werken nu van thuis en moeten voor de leerlingen taken voorzien. Er is permanentie voorzien dus de school blijft uiteraard open voor wie toch nog opvang nodig heeft”, aldus de directie van het Sint-Pieterscollege.

Ook in het Montfortcollege in Rotselaar en het Sint-Angela in Tildonk bleven alle leerlingen thuis. “In Tildonk hadden we dat niet verwacht, maar het blijft natuurlijk een noodopvang. Het is de bedoeling dat mensen zich zo weinig mogelijk verplaatsen. De leerkrachten werken van thuis uit, maar bestoken de leerlingen via Smartschool met video-lessen en opdrachten, zodanig dat zij de leerplandoelstellingen halen. Nogmaals: het is geen vakantie, noch voor de leerlingen noch voor de leerkrachten”, zegt algemeen directeur Tuur Troch.