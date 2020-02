Rondreizende expo glasramen in Leuvens provinciehuis promoot ontwikkeling van Zoniënwoud EDLL

25 februari 2020

14u24 2 Leuven De provincie Vlaams-Brabant en kunstenaar Kristof Morel hebben vandaag vier glasramen van koestersoorten geplaatst in de inkomhal van het Provinciehuis in Leuven. Het zijn reproducties van de originele kunstwerken die tot vorig jaar te bezichtigen waren in het Zoniënwoud. De kunstwerken staan er tot mei. Daarna maken ze een rondreis langs overheidsgebouwen van het Brussels Gewest, Vlaanderen en Europa.

Aan de vier Vlaams-Brabantse poorten van het Zoniënwoud - in Tervuren, Overijse, Hoeilaart en Sint-Genesius-Rode - werden in 2018 vier kunstzinnige natuurinstallaties geplaatst. “Vier van onze koestersoorten, het vliegend hert, de weerschijnvlinder, de ijsvogel en de vroedmeesterpad, werden door kunstenaar Kristof Morel in immense glas-in-loodramen gegoten. Ze staan symbool voor de rijkdom aan biodiversiteit in het Zoniënwoud, die we willen versterken”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor leefmilieu. De glasramen die nu in het Provinciehuis worden opgehangen zijn kleinere reproducties van de originele glasramen.

De vier kunstwerken zijn tot mei in de inkomhal van het Provinciehuis te bezichtigen. Daarna reizen ze verder naar de dienst leefmilieu van het Brussels Gewest in het Tour & Taxis-gebouw, de Vlaamse Overheid in het Herman Teirlinckgebouw en het Europees Parlement. “De bedoeling van deze tentoonstelling is om de gebiedsvisie op het Zoniënwoud uit te dragen door de betrokken overheden, zijnde Vlaams-Brabant, Brussel, Vlaanderen en Europa”, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor economie en ruimtelijke planning. Het project wil de relatie tussen het Zoniënwoud en de vier handelskernen van Tervuren, Overijse, Hoeilaart en Sint-Genesius-Rode versterken.