Roltabakdieven gevat door alerte winkeldetective ADPW

17 juni 2019

De winkeldetective van het Colruytwarenhuis aan de Groenveldstraat in Heverlee merkte vorige week vrijdag verdachte gedragingen op in de winkel. Hij hield twee mannen in de gaten die pakjes roltabak wilden stelen. De mannen merkten dat ze in de gaten werden gehouden en verlieten de winkel. De detective reed daarop naar het Colruytfiliaal aan de Tiensesteenweg in Kessel-Lo. Daar stalen ze 26 pakken roltabak door ze te verbergen in de mouw van hun jas. Toen ze zonder te betalen voorbij de kassa liepen, hield de winkeldetective hen tegen. In hun auto vond de politie nog 23 pakken tabak, werkmateriaal, usb-sticks en zakken met kledij. In de gps van de auto stonden tientallen adressen van Colruyt-, Delhaize-, Lidl- en Aldi-winkel geprogrammeerd. Het parket vorderde de onderzoeksrechter voor de twee verdachten op verdenking van winkeldiefstal, poging winkeldiefstal en vereniging van misdadigers. De twee Georgiërs van 30 en 39 jaar werden voorgeleid en aangehouden.

