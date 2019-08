Rolschaatspiste opnieuw open voor publiek: Bart Swings kan opnieuw trainen in Leuven Bart Mertens

28 augustus 2019

17u30 3 Leuven Goed nieuws voor Bart Swings en zijn club RSC Heverlee, want de rolschaatspiste in het provinciedomein in Kessel-Lo is hersteld. De piste was tijdelijk gesloten om veiligheidsredenen waardoor Swings en co zelfs zonder trainingspiste kwamen te zitten. Topsporter Bart Swings is blij dat de piste nu opnieuw open is na enkele dringende herstellingen.

De rolschaatspiste in het provinciedomein in Kessel-Lo dateert uit de jaren 80 van de vorige eeuw en won aan populariteit toen de Leuvense topsportster Annie Lambrechts de ene zege na de andere boekte op haar rolschaatsen. Ook haar zus Josette Lambrechts liet overigens mooie prestaties optekenen in het rolschaatsen. Of met andere woorden: de rolschaatspiste in het provinciedomein was vele jaren lang in zekere zin het epicentrum van topprestaties van leden van rolschaatsclub Heverlee, met Bart Swings op kop in meer recentere tijden.

Onveilig

Helaas kwam er sleet op de piste, zelfs in die mate dat het niet meer verantwoord was om het publiek én de leden van RSC Heverlee te laten rijden op de piste. Erger nog, uiteindelijk moest de piste zelfs gesloten worden uit veiligheidsoverwegingen. “Omwille van de ouderdom van de piste deden zich de voorbije jaren een aantal mankementen voor. Na de laatste winter waren er inderdaad een aantal defecten die hebben geleid tot een tijdelijke sluiting van de piste”, zeggen schepen van Sport Els Van Hoof (CD&V) en gedeputeerde Ann Schevenels (Open Vld).

De provincie Vlaams-Brabant en de stad Leuven lieten weten dat de defecten hersteld zouden worden en dat nieuws werd goed onthaald door RSC Heverlee. De club pleit overigens al langer voor een nieuwe piste. Exact een jaar geleden trok voorzitter Philippe Persoons nog aan de alarmbel, omdat de piste sinds de zomer van vorig jaar niet meer geschikt bleek voor professionele trainingen. “We zijn als club hofleverancier van Belgische medailles maar we zitten zonder trainingspiste”, aldus Persoons in augustus 2018. “Problemen met de boarding, de afwatering en het wegdek… Als club kregen we de melding dat we ‘op eigen risico’ nog getolereerd werden, maar in de praktijk bleek zelfs dat niet altijd het geval.” Conclusie: topclub zonder piste. Het leek wel een café zonder bier. Bijkomend probleem: ook het publiek beschikte niet langer over een rolschaatspiste.

Schepen Van Hoof en gedeputeerde Schevenels sloegen de handen in elkaar om een oplossing te vinden die de noden van RSC Heverlee en het ‘skeelerpubliek’ minstens tijdelijk kan invullen. Zopas heropende de piste in het provinciedomein na dringende herstellingen. “Omdat we het belangrijk vinden dat zoveel mogelijk mensen hun sport kunnen uitoefenen in goede en veilige omstandigheden, hebben we werken uitgevoerd om de piste terug bruikbaar te maken”, zegt Van Hoof. Schevenels gaat dieper in op de genomen maatregelen. “Onze medewerkers van het provinciedomein maakten de site – inclusief de zijgoten – vrij van vegetatie. De stad Leuven dichtte de zijgoten met dolomiet en herstelde de barsten in de groeven van de piste.”

Topsporter Bart Swings is blij met de herstellingen. “Ik denk niet dat ik de piste al zo proper heb gezien”, klinkt het. “Ik ben gewoon blij dat ik opnieuw kan trainen op deze piste.” RSC Heverlee is de stad Leuven en de provincie Vlaams-Brabant ook dankbaar, maar blijft toch dromen van een zogenaamde Vesmaco-piste. Zo’n piste vraagt enkel betonwerk en een toplaag. In Oostende kostte een gelijkaardig project ongeveer 400.000 euro. RSC Heverlee pleit ook voor meer zaalinfrastructuur. “En we dromen er ook van om mooie internationale wedstrijden naar Leuven te halen om de stad nog meer op de kaart te zetten als topsportstad”, besluit clubvoorzitter Philippe Persoons.