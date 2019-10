Rode Hond blaft meer dan ooit: liefst 13.000 bezoekers op topeditie Bart Mertens

29 oktober 2019

17u14 2 Leuven Met nog een paar voorstellingen te gaan, waaronder het uitverkochte ‘Circus!’, tekent Rode Hond nu al voor een erg succesvolle editie. Ruim 13.000 bezoekers zakten af naar het Leuvense familiefestival dat volgend jaar zijn vijftiende verjaardag viert.

Met het uitverkochte ‘CIRCUS!’ valt vanavond het doek over de veertiende editie van Rode Hond. Het Leuvense kunstenfestival voor families klokt dit jaar af op 13.341 bezoekers. Naast de vele voorstellingen, concerten, films en workshops was vooral het Festivalcentrum in 30CC/Schouwburg vier dagen lang een absolute voltreffer. Burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) is een tevreden man na de topeditie. “Met 200 activiteiten verspreid over 26 locaties was Rode Hond werkelijk overal in de stad aanwezig. Ik wil alle samenwerkende cultuurhuizen bedanken om zoveel kinderen samen met hun ouders te laten genieten van kunst en cultuur.”

Vakantiekamp

Ook festivalcoördinatrice Sanne Clerinx van 30CC blikt terug op een geslaagd evenement. “Wij zijn erg blij dat we een mix tussen een laagdrempelig en een uitdagend aanbod kunnen aanbieden. We brengen bijvoorbeeld het vertrouwde circus maar ook scherpere creaties. Ook onze nieuwe initiatieven zoals het vakantiekamp ‘KinderKaap’ van Koning Kevin en de ‘Musicalclub’ van Musicalcompagnie Mithe vielen enorm in de smaak.” Nog dit: volgend jaar viert Rode Hond zijn vijftiende verjaardag. Deze jubileumeditie beleef je van 5 tot en met 8 november 2020, alweer overal in Leuven. Programma en tickets zijn beschikbaar vanaf september 2020.