Rocketman zweeft opnieuw boven Leuven EDLL

22 mei 2020

Aan de Vaartkom in Leuven is opnieuw een astronaut opgedoken. De Rocketman is een kunstwerk van Leuvenaar Pieter Janssens. Hij hangt al zo’n zes jaar op de brug aan Vaartkom, maar door verbouwingswerken moest hij enkele maanden gaan vliegen. Vanmorgen heeft Pieter met zijn twee zonen de Rocketman teruggeplaatst. “Het kunstwerk symboliseert enerzijds vrije kunstenaars of mensen met creaties die uitdagingen aangaan, maar een weg moeten zoeken. En anderzijds willen ook de boodschap geven van: er zijn veel leegstaande gebouwen, doe er iets mee”, aldus Pieter.