Robot James helpt bewoners WZC Edouard Remy videochatten: “We moesten hem even leren kennen, maar hij is een echte meerwaarde” Joris Smets

23 april 2020

10u32 5 Leuven Sinds de uitbraak van het coronavirus is er geen bezoek meer toegelaten in de Vlaamse woonzorgcentra en zijn de bewoners aangewezen op technologie om contact te houden met familie en vrienden. In WZC Edouard Remy krijgt het personeel op de COVID-19-afdeling hierbij ondersteuning van een wel erg speciale helper: robot James. “James zal zorgen voor extra contactpersonen en een verrijkende ervaring bij onze bewoners”, vertelt voorzitter van Zorg Leuven Bieke Verlinden.

Sinds het woonzorgcentrum zijn deuren voor bezoekers sloot op 11 maart, leerde het zorgpersoneel de bewoners kennismaken met nieuwe technologieën zoals het gebruik van videochat om contact te houden met familie en vrienden. Donderdag deed een nieuw stukje technologie zijn intrede, de robot James. Deze zakte helemaal af vanuit Oostende om de bewoners een hart onder de riem te steken. Bewoners kunnen beroep doen op James, die van kamer tot kamer gaat om de ouderen rechtstreeks naar de huiskamer van hun familie te ‘brengen’. James is een initiatief van de Oostendse firma Zorabots, die gratis 70 robots uitleent aan Vlaamse woonzorgcentra tijdens de coronacrisis.

Verrijkende ervaring

“We zijn dankbaar ingegaan op het aanbod van Zorabots. Op deze manier kunnen we onze geïsoleerde bewoners gemakkelijker en veilig in contact brengen met hun familie”, legt Bieke Verlinden, voorzitter van Zorg Leuven, uit. “Het zijn uitdagende weken voor ons zorgpersoneel. Zij moeten onze bewoners niet alleen de juiste zorgen toedienen, maar ook oog hebben voor de vereenzaming die dreigt, zo zonder bezoek.”

James zal zorgen voor extra contactpersonen en een verrijkende ervaring bij onze bewoners. Voor de andere zorgen en een babbeltje tussendoor, blijft ons personeel zich dag in dag uit inzetten voor onze bewoners Bieke Verlinden, voorzitter Zorg Leuven

“Ondanks de extra werkdruk die de coronamaatregelen met zich meebrengen, brengen onze medewerkers zelf elke dag gigantisch veel creativiteit en zorgzaamheid, solidariteit, vriendschap en liefde voor de bewoners op”, gaat Verlinden verder. “Maar ook het contact van de bewoners met de buitenwereld is erg belangrijk voor ons. Om veilig te kunnen videochatten, zal James voor en na ieder kamerbezoek worden ontsmet en zal ons personeel telkens beschermende kledij aandoen als ze zelf een kamer binnengaan om met de bewoners naar familie te bellen. James zal zorgen voor extra contactpersonen en een verrijkende ervaring bij onze bewoners. We hebben hem even moeten leren kennen, maar het is een echte meerwaarde om in huis te hebben. Voor de andere zorgen en een babbeltje tussendoor, blijft ons personeel zich dag in dag uit inzetten voor onze bewoners.” James blijft nog in het woonzorgcentrum zolang de quarantainemaatregelen gelden.

Situatie Edouard Remy

De situatie in woonzorgcentrum Edouard Remy, waar ook de bewoners van Booghuys verblijven, is voorlopig onder controle. “We hebben eindelijk grip op de situatie, de verspreiding van het virus en de cijfers”, zegt Verlinden. “We volgen alles stipt op en het personeel blijft hard werken om alle bewoners zo goed mogelijk te verzorgen.” Eind deze week zullen alle bewoners en personeelsleden van het WZC getest worden op het coronavirus.