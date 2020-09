Robin Peeters wilt met Ol. Wijgmaal voorbij Harelbeke in Beker van België: “Voluit voor de kwalificatie gaan” Stijn Deleus

10 september 2020

21u57 0 Leuven Eersteprovincialer Fizoise is niet meer dan een opwarmertje gebleken in de eerste ronde van de Beker van België. De vraag is wat dit jeugdige Olympia Wijgmaal waard is tegen een ploeg als RC Harelbeke, dat eveneens in de tweede afdeling actief is. Het antwoordt volgt zaterdagavond.

Afgaande op de partij tegen Fizoise lijken de inkomende transfers een meevaller te worden voor Wijgmaal en coach Steven De Pauw. De Doncker blonk uit met twee goals, Alaerts toonde zich onverzettelijk op de 6 en dan was er nog Robin Peeters die centraal op het middenveld steeds meer ballen opeiste naarmate de wedstrijd vorderde.

“Ik had graag nog meer de bal willen raken, maar soms moet je je een beetje gedeisd houden om vanuit het niets met een beslissende actie uit te pakken”, knipoogt de Waal. “Ik denk dat het voor iedereen een beetje zoeken was in deze voorbereiding, maar stilaan vallen alle puzzelstukjes in elkaar. Op het middenveld zit het alvast goed heb ik de indruk, met Alaerts die niet te beroerd is om het vuile werk op te knappen en ook altijd heel zuiver inspeelt. Voor mij zorgt Dewaet dan voor de nodige diepgang. Het klopt dat we met een vrij jonge kern zitten, maar er zitten veel jongens tussen die staan te popelen om te tonen wat ze waard zijn en daar ben ik er alvast eentje van.”

Geen contract bij OHL

Veel geluk heeft het voetbal hem alleszins nog niet gebracht als je de clubs overloopt waar hij de voorbije jaren actief was.“Het begon nochtans fantastisch met een debuut bij OHL onder Emilio Ferrera en Dennis van Wijk na bijna tien jaar bij de jeugd”, blikt Peeters terug. “En toch kreeg ik er geen contract op het einde van het seizoen, waardoor ik besloot over te stappen naar STVV. Ook daar kon ik me moeilijk doorzetten, want ik speelde er vooral bij de beloften. Vervolgens ging ik met de beloftencoach mee naar Geel, waar ik dan meteen een zware blessure opliep en de ploeg ternauwernood aan de degradatie ontsnapte. En ook van mijn passage bij de Luxemburgse eersteklasser Pétange had ik veel meer verwacht. De ploeg stond wel lange tijd op de eerste plaats om uiteindelijk op een vierde stek af te klokken. Maar voor mezelf werd het geen succes. Er mochten telkens maar vier jongens onder de 23 jaar op het wedstrijdblad staan en ik verhuisde al te vaak naar de tribunes.”

Profvoetballer worden

“Een seizoen om snel te vergeten kortom en dat was het evenzeer voor mijn maatje Joël Kalonji die hopelijk snel speelgerechtigd raakt in Wijgmaal”, meent de middenvelder. “Hij kreeg ook weinig speelkansen in Pétange en daarom heb ik hem aanbevolen bij het bestuur. Samen zijn we heel gemotiveerd om ons te bewijzen. Het is nog altijd mijn droom om profvoetballer te worden, maar eerst maar eens Wijgmaal naar een hoger niveau proberen te stuwen.”

Ruimtes goed benutten

Dat kan komende zaterdag al op bezoek bij RC Harelbeke. “Ik hoop alleszins op een overwinning, eentje met mooi combinatiespel en veel doelpunten”, klinkt het. “Ik heb al wat opzoekwerk gedaan en het is een club met veel historie, ideaal om op het voorplan te treden. We weten ook dat we op een vrij groot veld zullen spelen, dus het zal van cruciaal belang zijn om de ruimtes goed te benutten. Ik kijk ernaar uit.”