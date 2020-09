River Cleanup aan de vaart in Leuven: “Eigenlijk is het dweilen met de kraan open” Joris Smets

20 september 2020

17u38 0 Leuven Bijna 100 vrijwilligers hebben zich zondag ingezet om zwerfvuil in de omgeving van de vaart in Leuven op te rapen. De River Cleanup vond plaats in het kader van World Cleanup Day. “Hoewel deze actie zeker en vast nuttig is, is het eigenlijk dweilen met de kraan open”, vertelt initiatiefnemer Arno Doggen (26). “Ze is ook bedoeld om mensen bewust te maken van een probleem dat alsmaar groter wordt.”

In onder andere Gent en Brussel werd River Cleanup ook georganiseerd. Zondag was Leuven aan de beurt en bijna 100 vrijwilligers, het maximale toegelaten aantal in tijden van corona, kwamen meehelpen. “Het evenement van vandaag was snel volzet”, vertelt Arno Doggen (26). “Het is heel belangrijk, net omdat het nog steeds zo een groot probleem is. Er ligt naar schatting acht miljard kilo zwerfvuil in de oceaan, waarvan 80 procent afkomstig is van rivieren.”

Scholen

River Cleanup zal nog veel meer acties op poten zetten. “We werken ook samen met grote bedrijven, in de hoop dat ze milieuvriendelijker worden. Daarnaast zullen we regelmatig langsgaan in scholen om het probleem onder de aandacht te brengen en te informeren.”