Riooldeksel gevaarlijk punt Geldenaaksebaan-Interleuvenlaan vervangen, hinder nog niet onmiddellijk van de baan

21 oktober 2019

Het nieuwe riooldeksel op het kruispunt van de Geldenaaksebaan met de Interleuvenlaan aan het Researchpark in Haasrode werd geplaatst. De eerste fase is klaar, nu moet het beton 3 weken uitharden. Vervolgens wordt er asfalt gelegd rond het nieuwe putdeksel. Een datum moet hiervoor nog vastgelegd worden. Alle verkeer van minder dan 3,5 ton, mag de Interleuvenlaan in- en uitrijden. Voertuigen +3.5 ton moeten omrijden via de Technologielaan. Daarmee komt er binnenkort hopelijk een einde aan de gevaarlijke verkeerssituatie aan het kruispunt, waar veel bestuurders het riooldeksel langs rechts voorbijreden en zo het fietspad namen, in plaats van flink op hun beurt te wachten om links voorbij te rijden.