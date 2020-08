Rik Torfs over Reuzegom-zaak: “Op spieken en fraude staan soms zwaardere straffen aan de KUL. Het gaat hier om een jongen die gestorven is door foltering”

Leuven

Sinds de reconstructie van een noodlottige doop staat de voormalige studentenclub Reuzegom en het overlijden van student Sanda Dia weer volop in de schijnwerpers. Rector Luc Sels reageerde vorige week in een open brief op de berichten dat de universiteit te laks is omgegaan met tucht en sanctie voor de voormalige leden van Reuzegom. “Wij hebben ons gehouden aan de regels van het gerechtelijk onderzoek”, zei Luc Sels ondermeer. Rik Torfs stelt dat de universiteit het menselijke aspect van de zaak helemaal is vergeten. “Een aantal fouten op de belangrijkste punten in dit dossier toegeven, zou de instelling sieren”, aldus de voormalige rector.