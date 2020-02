Rik Daems (Open Vld) ruilt gemeenteraad in voor topjob in Europa. Niet Luc Ponsaerts maar Alexandra Roumans is opvolger: “Girlpower op komst” Bart Mertens

05 februari 2020

16u49 2 Leuven Rik Daems (Open Vld) is verkozen tot voorzitter van de Parlementaire Assemblee Raad van Europa en verlaat de Leuvense gemeenteraad. “Niet te combineren”, aldus Daems. De verwachting was dat Luc Ponsaerts voor de derde keer een comeback zou maken als gemeenteraadslid maar hij laat de eer aan jong talent Alexandra Roumans om Daems op te volgen. “Samen met Lien Degol komt er nu heel wat liberale girlpower in de gemeenteraad”, klinkt het.

De Leuvense gemeenteraad moet het vanaf nu stellen zonder Rik Daems. De fractievoorzitter van Open Vld Leuven ruilt zijn zetel in de gemeenteraad in voor een topjob in Europa. “Ik ben verkozen tot voorzitter van de Parlementaire Assemblee Raad van Europa en dat is een fulltime job. Daarom heb ik besloten om minstens tijdens de duur van mijn internationale mandaat mijn zitje over te dragen aan Alexandra Roumans, een 28-jarige gedreven politica uit Kessel-Lo”, aldus Rik Daems.

Verrassende keuze

Die naam is eerder verrassend. In de spreekwoordelijke wandelgangen gonsde het gerucht al dagen dat voormalig gemeenteraadslid Luc Ponsaerts de rangen van Open Vld Leuven zou komen versterken in de Leuvense gemeenteraad. Dat zou al de derde comeback zijn voor Ponsaerts maar hij bedankte voor het zitje naast Lien Degol. “Normaal gezien mocht ik inderdaad voor de derde maal mijn ‘comeback’ maken maar het is tijd voor de jongeren”, zegt Luc Ponsaerts. “Ik heb me jarenlang ingezet voor Leuven, van de horeca tot monumentenzorg. Ik heb Leuven zien evolueren, soms negatief en soms positief. Ik hoop dat Alexandra het goed zal doen, al wacht er haar wel een zware taak om Open Vld weer op de sporen te krijgen in Leuven. Zowel de partij als ikzelf geloven in haar politiek engagement. En ik blijf me uiteraard binnen de partij inzetten voor Leuven. Ze zijn nog niet helemaal van mij vanaf.”

Ik blijf me uiteraard binnen de partij inzetten voor Leuven. Ze zijn nog niet helemaal van mij vanaf. Luc Ponsaerts (Open VLd)

Afscheidnemend fractieleider Rik Daems is Luc Ponsaerts dankbaar om de jeugd een kans te geven. “Ik wil Luc Ponsaerts bedanken voor de kans die hij Alexandra wil bieden”, klinkt het. Alexandra Roumans zelf beseft dat ze grote schoenen moet vullen maar is naar eigen zeggen klaar voor haar nieuwe uitdaging. “Ik ben uiteraard heel blij en zeer dankbaar voor deze kans. Samen met Lien Degol komt er nu heel wat liberale girlpower in de gemeenteraad. Uiteraard zal ik me nog wat moeten inwerken maar met mentors zoals Rik Daems en Luc Ponsaerts zal dat zeker lukken. Het zijn inderdaad grote schoenen om te vullen maar ik ben 100 % klaar om ervoor te gaan”, aldus de politica die al ervaring opdeed als medewerker op het kabinet van Alexander De Croo en als adviseur op de studiedienst van Open Vld.

Het zijn inderdaad grote schoenen om te vullen maar ik ben 100 % klaar om ervoor te gaan Kersvers gemeenteraadslid Alexandra Roumans (Open Vld)

Voor Rik Daems een gelijkaardig scenario. Hij zal als voorzitter van de Parlementaire Assemblee Raad van Europa er mee op toezien dat de rechten en vrijheden van alle Europeanen worden gevrijwaard. “Enkel die landen die voldoen aan het eerbiedigen van de mensenrechten, de democratische beginselen en de rechtsstaat kunnen lid worden van deze assemblee. Niets is verworven en eenmaal men zijn vrijheid kwijt is, is de kostprijs om deze te heroveren vaak zeer hoog. Het vrijwaren van de rechten en vrijheden van alle Europeanen behoort tot het DNA van de Assemblee. Er ligt dus veel werk op mijn plank.”