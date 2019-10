Rijbewijsloze motorrijder met passagier vlucht voor controle, maar wordt gevat na valpartij ADPW

02 oktober 2019

13u46 3

Een 19-jarige man uit Lubbeek die woensdagochtend in de Tiensestraat met zijn motor aan kant werd gezet door een motorrijder van de verkeerspolitie, ging er tijdens de controle vandoor. Tijdens zijn vlucht beging hij een hele reeks overtredingen, onder meer rijden in verboden richting, en bracht hij behalve zichzelf en zijn 18-jarige vrouwelijke passagier ook andere weggebruikers in gevaar. In de Desiré Mellaertsstraat in Kessel-Lo ging de motorrijder ter hoogte van de kruising met de Platte Lostraat onderuit. Hijzelf bleef ongedeerd. Zijn vrouwelijke passagier raakte lichtgewond en werd met een ziekenwagen overgebracht naar het Heilig Hartziekenhuis. De gevluchte bestuurder bleek niet over een rijbewijs te beschikken. Bovendien was zijn motor niet ingeschreven noch verzekerd. Het voertuig werd naar de stalplaats van de politie getakeld.