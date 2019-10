Rijbewijs kwijt na positieve drugstest Bart Mertens

27 oktober 2019

12u45 0 Leuven De Leuvense politie plukte zaterdagnacht een bestuurder uit het verkeer op de Naamsesteenweg. De 19-jarige bleek onder invloed van drugs achter het stuur te zitten.

Een 19-jarige bestuurder uit Sint-Pieters-Woluwe moest zaterdagnacht omstreeks 1 uur zijn rijbewijs voor vijftien dagen inleveren en zijn auto aan kant laten staan. De man was op de Naamsesteenweg uit het verkeer gehaald door een patrouille nadat hij een verkeersovertreding had begaan. Hij legde een negatieve alcoholtest af maar de drugstest bleek wel positief. De man zat onder invloed van cannabis achter het stuur. De politie kreeg het voorbije weekend ook melding van een verkeersongeval op het Brugbergpad in Kessel-Lo. Een man en een vrouw waren ten val gekomen met een bromfiets en moesten gewond overgebracht worden naar het Heilig Hartziekenhuis voor dringende verzorging. Geen van beiden verkeert in levensgevaar.