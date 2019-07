Rijbewijs ingetrokken voor bestuurder onder invloed van verdovende middelen ADPW

05 juli 2019

Een bestuurder van een bestelwagen werd in de nacht van donderdag op vrijdag betrapt op het rijden onder invloed. Een politieploeg was met een anoniem politievoertuig aan het patrouilleren op de Leuvense ring toen ze plots aan hoge snelheid voorbijgestoken werden door een bestelwagen. De 25-jarige bestuurder uit Beveren werd wat verder aan de kant gezet en tijdens de controle vermoedde de politie meteen dat hij onder invloed was. Een speekseltest wees uit dat de bestuurder inderdaad onder invloed van verdovende middelen reed en zijn rijbewijs werd ingetrokken.