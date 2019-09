Rijbewijs ingetrokken tijdens verkeersactie ADPW

06 september 2019

De verkeerdienst van de Leuvense politie hield woensdagochtend een verkeersactie langs de Koning Boudewijnlaan. Er werden 25 voertuigen gecontroleerd. De politie stelde verschillende inbreuken vast rond de gordeldracht, transportvergunningen en de keuring van voertuigen. Een bestuurder reed ook rond terwijl zijn rijbewijs ingetrokken was waardoor zijn voertuig geïmmobiliseerd werd. Een ander voertuig was niet verzekerd en werd in beslag genomen. In het totaal werden er tijdens de actie zeven processen-verbaal opgesteld.