Ridouani: “Dat een vrouw wekenlang dood in haar huis kan liggen stemt tot nadenken” SVM

28 april 2020

15u56

Bron: Belga 4 Leuven Zondagavond is in een sociale woning in de Leuvense Pioengang het lichaam van een vrouw (63) aangetroffen. Ze bleek al enkele weken eerder overleden te zijn. Burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) spreekt van “een tragisch gebeuren dat tot nadenken stemt".

“Ik wil weten wat hier aan de hand was”, zei hij tijdens de gemeenteraad. “Had ze misschien geen familie? En hoe komt het dat buren niets opgemerkt hebben?”

Ridouani reageerde op een vraag van Lorin Parys. De N-VA-fractieleider wees erop dat het stedelijk buurtcentrum nauwelijks één straat verderop lag. De vrouw zelf woonde in een huis van de socialehuisvestingsmaatschappij Dijledal". "Dit is intriest en zou niet mogen gebeuren in een warme stad als Leuven", aldus Parys. Hij riep het stadsbestuur op om nog meer te doen om dit soort voorvallen van eenzaamheid te voorkomen.

Ridouani wees er in zijn antwoord op dat het stadsbestuur in deze coronatijden al enorm veel inspanningen doet naar senioren toe. "We hebben 4.000 tot 5.000 personen opgebeld met de vraag of we iets voor hen konden doen. Via Leuven Helpt werden kaartjes verspreid die men bij buren in de bus kon steken. Ook de wijkinspecteurs waren heel alert voor probleemsituaties. Deze situaties zullen we nooit helemaal kunnen vermijden, daar maak ik me geen illusie over. Maar als we in de toekomst nog meer kunnen doen, zal dat zeker gebeuren", besluit Ridouani.

