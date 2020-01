Reünie voor legendarisch café At The Bebop Bart Mertens

14u00 0 Leuven Jaak Heelen, voormalig uitbater van At The Bebop, organiseerde een reünie in Artkom voor de vaste klanten van het bekende Leuvense café dat eind juni vorig jaar de deuren sloot in de Tiensestraat. “Iedereen kon er de sfeer van weleer opsnuiven en meteen ook kennismaken met de locatie waar we onze nieuwe reeks concerten gaan organiseren”, zegt Jaak Heelen.

At The Bebop…de naam klinkt als een klok in Leuven maar ook ver daarbuiten. Het bekende café sloot op 29 juni van vorig jaar de deuren omdat uitbater Jaak Heelen de pensioengerechtigde leeftijd had bereikt. Voor de vaste klanten van het muziekcafé was dat een domper op de feestvreugde maar Jaak Heelen kon de spreekwoordelijke pijn een beetje milderen met de aankondiging dat At The Bebop zou voortleven in een reeks concerten. Die belofte komt Jaak na en hij organiseerde meteen ook een reünie in Artkom aan de Vaartkom voor de trouwe klanten van At The Bebop. “De mensen konden de oude sfeer van de Bebop nog eens opsnuiven en meteen ook kennismaken met de locatie waar we onze nieuwe reeks concerten gaan organiseren”, aldus Jaak Heelen die nog eens achter de draaitafel kroop.

Toots Thielemans

Uiteraard kwamen er heel wat verhalen van weleer bovendrijven tijdens de reünie. De logica zelve want Jaak en partner Sofie stonden liefst 23 jaar achter de toog van café At The Bebop. Het verhaal van het legendarische café begon op de Vismarkt in Leuven maar in 2001 verhuisde de zaak naar de Tiensestraat. In het muziekcafé kwamen door de jaren heen grote namen optreden zoals bijvoorbeeld Toots Thielemans. Dat leverde At The Bebop een stevige reputatie op. Of om het even anders te verwoorden: wie At The Bebop zegt, denkt meteen aan straffe muziek.

Dat leverde na meer dan twee decennia een indrukwekkend lijstje van topmuzikanten op die ooit het beste van zichzelf gaven op het podium van At The Bebop. Naast Toots Thielemans stonden onder meer ook Willy Deville, Brussels Jazz Orchestra, Jef Neve en Philippe Catherine op het podium. Ook Absynthe Minded, Lady Linn & Her Magnificent Seven, Rick De Leeuw, Jan Hautekiet, PP Michiels en Sioen kwamen ooit optreden in At The Bebop. En om het lijstje mooi af te sluiten: Fischer Z. Met de aankondiging van de reeks concerten in Artkom onder de vlag van At The Bebop On The Road zijn de verwachtingen dan ook hoog bij de liefhebbers van de betere muziek.

Meer info: atthebebop.be