RESULTAAT POLL. 89 % wil heropening politiekantoor op Grote Markt na zwaar incident aan café Bart Mertens

12 augustus 2019

13u30 3 Leuven Liefst 89 % is voorstander van de heropening van het politiekantoor op de Grote Markt in Leuven. Dat blijkt uit de poll die Het Laatste Nieuws lanceerde, na het zware incident waarbij een man tegen het hoofd werd getrapt door een groep amokmakers.

Het zware geweld op een man aan café Komeet op de Oude Markt in Leuven blijft nazinderen. Al snel kwam de vraag boven water of het zinvol zou zijn om het politiekantoor op de Grote Markt te heropenen om nieuwe gevallen van zwaar geweld te voorkomen. Binnen het Leuvense politiekorps is er weinig animo om het gesloten kantoor te heropenen maar uit de poll van Het Laatste Nieuwsblijkt dat de lezers er anders over denken.

Bijna 1.200 mensen namen deel aan de poll en daarvan is 89 % voorstander van een heropening. Slechts 11 % is van mening dat de muurtelefoon voldoende is om de veiligheid in het uitgaanscentrum te garanderen.

Ondertussen liet burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) afgelopen weekend nog optekenen dat hij snel gaat samenzitten met alle betrokken partijen om extra maatregelen te nemen zodat de veiligheid van bezoekers, horecapersoneel én politie gegarandeerd kan blijven.