Leuven

Stordeur staat gekend als de klimzaal bij uitstek in Leuven. Wat misschien minder bekend is bij het publiek is het eetcafé van Stordeur. Daar word je verwelkomd door vriendelijke obers op een terras van dertien meter hoog, met een menukaart vol verrassende gerechten van fantastische prijs-kwaliteit. Meer recensies lees je in ons dossier