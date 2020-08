Restorecensie: Restaurant Mykene Bart Mertens

04 augustus 2020

14u21 0 Leuven Restaurant Mykene is een vaste waarde in de Leuvense eetstraat bij uitstek en dan spreken we uiteraard over de Muntstraat. De ‘lekkere Belgische keuken’ prijst de zaak zichzelf aan maar ook opvallend veel aandacht voor vegan en vegetarische schotels. “We koken met dezelfde passie voor iedereen”, zegt Stijn Gille die het menu al vele jaren onder zijn hoede heeft. Wij gingen echter voor vlees en daar kregen we een klein beetje spijt van.

De verkeersvrije Muntstraat is de Leuvense versie van de Rue de Bouchers in Brussel maar dan met beter eten op de menukaarten. Zo wordt het al eens gezegd in Leuven, al denken ze er in Brussel ongetwijfeld anders over. Dat gezegd zijnde is en blijft de Muntstraat de eetstraat bij uitstek in Leuven waar enkele gevestigde waarden al jaar en dag heel uiteenlopende gerechten op de borden toveren. Wij kozen voor restaurant Mykene, een zaak in een oude patriciërswoning die al vele jaren wordt gewaardeerd voor de typisch Belgische keuken. De restauratie van het pand resulteerde in een groot restaurant met aandacht voor moderne kunst die meteen in het oog springt en in een ruim en sfeervol terras. Tot zover geen klachten.

Het menu dan maar. Behoorlijk uitgebreid en het valt meteen op dat chef-kok Stijn Gille veel aandacht heeft voor vegetarische en veganistische schotels. Zelfs ketobereidingen staan op de menukaart en dat kom je toch niet tegen in elk Leuvens restaurant. Toch houden wij het traditioneel en gaan we voor twee klassiekers als voorgerecht: garnaalkroketten met 45 % garnalen (16 euro) en carpaccio van Belgisch wit-blauw rund (16,50 euro). Weinig op aan te merken. Voor het hoofdgerecht blijven we in de traditionele lijn met mixed grill (23 euro) en Black Angus ‘lady’ filet pur van 150 gram (23 euro). We krijgen klassiek gedresseerde borden geserveerd die net iets meer aandacht hadden verdiend maar dat valt nog te vergeven. Minder vergevingsgezindheid kunnen we opbrengen voor de bakwijze van het vlees. Saignant is geen ‘bien cuit’ en helaas kregen we dat laatste op ons bord. De excuses van het vriendelijke personeel maken dat een beetje goed en de bijzonder lekkere frieten redden uiteindelijk de spreekwoordelijke meubelen. Hebben we al beter gegeten in het verleden in restaurant Mykene? We menen ons te herinneren van wel en we hopen dan ook dat dit een uitschuivertje was van de kok van dienst die zijn of haar lief net iets te lang aan de telefoon had terwijl hij of zij het vlees aan het bakken was. Overigens nog een pluim of twee voor het attente personeel. Niet omdat ze met de fiets of te voet naar Mykene komen vanuit ecologische overwegingen zoals we leren op de website van de zaak want dat boeit ons slechts matig. Wel voor hun vakkennis. Alweer het beste bewijs dat ervaring in huis halen altijd een meerwaarde is voor een horecazaak.

ONZE SCORE

Eten: 6/10

Bediening: 7/10

Comfort: 7/10

Prijzen

Tussen 8 en 35 euro

Gegevens

Mykene

Muntstraat 44 3000 Leuven

https://www.mykene.be

info@mykene.be

016/23.75.23

Openingsuren

Mykene is zeven dagen op zeven open (van 11.30 tot 14 uur en van 17.30 tot 21.30 uur) en biedt een interessant keuzemenu voor 42 euro, zowel ‘s middags als ‘s avonds met een voor- en hoofdgerecht en een dessert.