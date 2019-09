Restorecensie Kreta: “Ik waan me even in Milatos” Patrick Vertommen

11 september 2019

12u00 5 Leuven Naar Griekse gewoonte worden we hartelijk ontvangen in dit kleine maar gezellige restaurant in de Leuvense Muntstraat. Kreta heeft een tiental tafels binnen en vier tafels op het terras. Het interieur ademt een mediterrane sfeer uit.

Onder een stralende zon nemen we plaats op het terras van restaurant Kreta in de Muntstraat in Leuven. Het aperitief slaan we over want we zijn beiden met de wagen. We kiezen wel meteen voor een halve liter huiswijn. Geen Retsina zoals je zou kunnen verwachten maar Ionos, een droge witte wijn die perfect past bij de maaltijd die we bestellen. Met de proevertjes worden we royaal verwend. Tarama, gegrilde aubergines, zwarte olijven…en dit alles geserveerd met warm Grieks brood. We voelen meteen aan dat we goed zitten bij restaurant Kreta.

Als voorgerecht kiest mijn partner voor Dolmades, wijnbladeren gevuld met rijst en kruiden. Mooi afgewerkt overigens met een yoghurtdressing. Dat restaurant Kreta verse ingrediënten gebruikt, proef je meteen. In een restaurant durft men al eens een voorgemaakte versie van Dolmades presenteren maar dat doet de chef-kok van Kreta dus niet. Ik proef zelf een hapje en het smaakt inderdaad goddelijk.

Dompertje op de culinaire vreugde: ik wou voor Spanakopita kiezen maar jammer genoeg is er geen spinazie meer. Dan ga ik maar voor de Tiropita, filodeeg met feta en kruiden. Deze heerlijke bladerdeeghap –de grotere versie van het hapje- is op temperatuur en gebakken zoals hoort in de Griekse keuken. Ondertussen brengt de charmante gastheer ons nog twee glazen wijn, op kosten van het huis. Met die gastvrijheid waan ik me toch even in Milatos in Kreta.

Gastvrije bediening

Als hoofdschotel gaan we onder meer voor twee grote eerst gekookte en daarna op de grill gebakken octopussen. Die worden geserveerd met gebakken patatjes en Griekse sla en fetakaas, maar het lekkerste op het bord is de Griekse yoghurtsaus. Overheerlijk. Ik kies voor Gimesta, het enige vegetarische gerecht op de kaart. De ovenschotel bestaat uit een courgette, een tomaat en een paprika. Dit alles gevuld met gekruide rijst. Heel lekker maar voor mij mocht het nog net iets pittiger zijn. Onze magen zijn uiteindelijk goed gevuld dus laten we het dessert voor wat het is. We krijgen als digestief wel nog een Ouzo van het huis aangeboden. Conclusie? We hebben op een mooie zomeravond genoten van deze nieuwkomer in Leuven. Prijs-kwaliteit is Kreta een topper met een charmante en gastvrije bediening.

ONZE SCORE

****

Eten: 9/10

Bediening: 9/10

Comfort: 7/10

Prijzen

Voorgerecht: € 9,00 - € 45,00

Hoofdgerecht: € 22,00-€ € 33,00

Nagerecht: € 8,00-€ 9,00

Gegevens

Kreta Restaurant

Muntstraat 23, 3000 Leuven

016/63.20.35

www.kretarestaurant.be

Openingsuren

Maandag de hele dag open, de andere dagen zowel ‘s middags als ‘s avonds. Dinsdag is de sluitingsdag.