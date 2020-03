RESTORECENSIE: gemoedelijke, Amerikaanse stijl in Bar Florida Esther De Leebeeck

03 maart 2020

Aan de Vaartkom in Leuven is zopas eetbar Florida geopend. Met diverse cocktails en huisgemaakte pitta's met gegrilde groenten, vis of vlees is het gezellig vertoeven in deze nieuwe hotspot. Lees hier meer over onze restaurantrecensies.

De naam Florida doet het al vermoeden, maar je waant je wel degelijk in een bar op een boulevard in Florida. Het interieur van de nieuwe zaak is modern en architecturaal ingericht met een open keuken en bar. De Amerikaanse huisstijl is niet ver zoek en nodigt uit tot gemoedelijk tafelen. Een gezellige combinatie tussen bar en keuken. Alvast een pluim voor de inrichting! Dat belooft.

Onze culinaire ontdekking start met de cocktails ‘Cooler than you’ en ‘Negroni’. Dat eerste aperitiefje is een combinatie van Beefeater Gin, grapefruit, limoen en Fever-Tree Tonic. Heerlijk fris in de mond. De tweede cocktail is op basis van rode Lillet, Beefeater Gin en Campari. Eveneens een ideale starter, als je ’t ons vraagt. Als voorgerecht nemen we er de krokante crackers met huisbereide hummus en labneh bij. Niets op aan te merken. Gewoon lekker en smaakvol. Het triggert naar meer...

Over naar het hoofdgerecht. We kiezen voor twee pitta’s en enkele bijgerechten. Al is het concept hier niet uitsluitend food-sharing, het is wel fijn om met je tafelgenoot verschillende bijgerechten te delen. Je hebt de keuze tussen pitta’s met vlees, vis of met gegrilde groenten. Ik waag me aan de pitta met traaggegaarde lamsnek en spitskool, afgewerkt met yoghurt en rode ui. Mijn tafelgenoot kiest voor de vegetarische variant met shii-take, oesterzwam, mieriksmayonaise en chinese kool. De pitta’s en groenten worden trouwens allemaal bereid op de houtskooloven, veelbelovend dus.

Veredeld

Maar het zijn wel degelijk ‘veredelde’ versies van de pitta’s die we kennen. Zeer lekker en het vult snel! Ook het pitta-brood is niet doorsnee, maar goed gekruid en krokant. Als side kiezen we voor de pangebakken padronpepers met grof zeezout en geroosterde pompoen met spinazie en parmezaan. Die kunnen we al zeker aanraden. Bij bar Florida is alles fris en kleurrijk, maar krijg je vooral zeer smaakvolle bordjes.

Je kan in de nieuwe eetbar reserveren, maar evenzeer binnenwandelen voor een snelle hap of gewoon een drankje aan de bar. Bar Florida is een hippe hotspot waar je niet snel wil vertrekken. Conclusie? Op de prijs-kwaliteitsverhouding is niets aan te merken. Bar Florida is een voltreffer en een niet te missen nieuwe culinaire hotspot in Leuven. We gaan zeker nog eens terug!

Praktisch

Vaartkom 43, 3000 Leuven

www.barflorida.be

Score

Eten: 9/10

Bediening: 9/10

Comfort: 8/10

Prijzen

De prijzen voor een pitta variëren tussen 11 en 17 euro, maar je neemt er best wel een vegetarische side bij om de beleving volledig te maken. De bijgerechten variëren tussen 8 en 12 euro.

Openingsuren

Dinsdag gesloten

Maandag, woensdag en donderdag doorlopend open van 8 uur tot 22 uur

Vrijdag doorlopend open van 8 uur tot 24 uur

Zaterdag doorlopend open van 11 uur tot 24 uur

Zondag doorlopend open van 11 uur tot 22 uur