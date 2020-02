Resto Rotis, de referentie voor sappige kip Redactie

18 februari 2020

12u54 0 Leuven Gevestigd in het voormalige pand van de charmante zaak De Wiering is restaurant Rotis de referentie voor kip in Leuven. Dankzij de Churrasco houtskoolgrill blijft het gevogelte verbazingwekkend sappig en voor de liefhebbers van kip is Rotis dan ook een aanrader. Tel daarbij nog de bijzonder lekkere frieten met ‘roundcut’ en je weet dat je in Rotis goed kan eten voor een aanvaardbare prijs.

Wie herinnert zich nog de bevreemdende sfeer die je overviel als je over de drempel van de charmante zaak De Wiering in de Wieringstraat in Leuven stapte? De inkomhal gaf je meteen het gevoel een bijzondere plek binnen te treden en eenmaal binnen versterkte het authentieke interieur dat gevoel nog. Overal hoekjes en kantjes, kleine trapjes naar tussenverdiepjes, leuke interieurobjecten…gezelligheid troef. Toen De Wiering in oktober 2016 de deuren sloot, verloor de stad een monument maar er kwam een modern restaurant met een weldoordacht concept in de plaats: Rotis. Dat woord is een afgeleide van ‘rotisserie‘. Kort uitgelegd: een grill restaurant maar in dit specifieke geval wel eentje met een Churrasco houtskoolgrill. Die vorm van barbecue ontstond in het begin van de 17e eeuw in Latijns-Amerika en groeide uit tot een traditionele kookkunst om gevogelte en vlees te grillen. Het resultaat zou verbluffend en bijzonder smakelijk moeten zijn, maar is dat wel zo?

Aangezien kip één van de specialiteiten is in Rotis beginnen we de maaltijd met een gegrilde maïskolf met hoeveboeter, geflankeerd door kippenvleugels. Te vinden op het menu onder de noemer ‘Sharing’. Om samen van te genieten dus en dat lukt wonderwel met de sappige vleugeltjes. Zes stuks voor 11 euro, lang niet gestolen. Als hoofdgerecht blijven we in de afdeling gevogelde met elk een halve kip. De belofte ‘verbazingwekkend sappig’ wordt zonder enige twijfel ingelost. Extra leuk zijn overigens de verse frieten die ‘roundcut’ zijn voor extra smaak. Bijzonder lekker, net zoals de champignonroomsaus. Simpelweg lekker eten voor een heel aanvaardbare prijs en dat geeft nog ruimte in de portefeuille voor een dessert. De keuze is beperkt maar een lekkere Dame Blanche kan er altijd in. Conclusie? Voor het meest verfijnde gerecht moet je niet afzakken naar Rotis maar wie zin heeft in lekker sappig stukje kip is met zekerheid aan het juiste adres.

Toch één bemerking maar die komt wellicht voort uit enige nostalgie die ons overvalt door de herinnering aan De Wiering. Het interieur van Rotis is behoorlijk modern met links en rechts nog authentieke accenten uit het verleden. Qua gezelligheid moet Rotis het afleggen tegen De Wiering van weleer maar misschien moeten we het verleden het verleden maar laten zijn. Wel leuk zijn de borden waarop je je lekkere kip geserveerd krijgt, of eerder het gebrek aan borden. Rotis presenteert de gerechten op vierkante schotels en op één of andere manier heeft dat wel een zekere charme. En met huisbiertje Rotis -een mooi samenspel van Mexicaanse Yucatan honing en caramelcream- blijft die charme lekker hangen in je hoofd.

ONZE SCORE

Eten: 7/10

Bediening: 6/10

Comfort: 7/10

Prijzen

Tussen 5,5 en 24,5 euro

Gegevens

Rotis

Wieringstraat 2, 3000 Leuven

www.rotis.be

016 29 15 45

Openingsuren

Open van maandag tot en met vrijdag vanaf 17 uur

Op zaterdag, zon- en feestdagen vanaf 12 uur