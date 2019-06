Restauratie Handbooghof begint na de zomer. “Vijf jaar wachten heeft de historische omwalling geen goed gedaan”, zegt schepen Vansina (CD&V) Bart Mertens

25 juni 2019

16u00 0 Leuven De langverwachte restauratie van Handbooghof gaat na de zomervakantie van start. Dat is goed nieuws want de eerste stadsomwalling uit de 12e eeuw is er niet goed aan toe. Een deel van de muur stortte al in en andere delen zullen afgebroken en heropgebouwd moeten worden. “We gaan daarvoor de originele materialen gebruiken”, zegt schepen Dirk Vansina (CD&V) die lang moest wachten op subsidies van minister Geert Bourgeois (N-VA).

Er is goed nieuws in het restauratiedossier van Handbooghof in Leuven. Als alles volgens plan verloopt dan beginnen de werkzaamheden na de zomer. Volgens schepen Dirk Vansina (CD&V) komt de restauratie niets te vroeg en zelfs iets te laat want de middeleeuwse stadsomwalling verkeert in slechte staat. De stad Leuven is sinds 2014 bezig met het dossier maar moest tot november 2018 wachten op de goedkeuring van subsidies door minister Geert Bourgeois (N-VA). Die laatste gaf toen zelf toe dat de restauratie van Handbooghof dringend is want sommige delen van de muur zijn al ingestort. De Vlaamse minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois (N-VA) maakte uiteindelijk 1.359.625,81 euro vrij voor de restauratie.

Stabiliteitswerken

“De eerder uitgevoerde stabiliteitswerken moeten zo snel mogelijk duurzaam worden verstevigd”, liet minister Geert Bourgeois optekenen. “De restauratie van Handbooghof is inderdaad dringend. De stenen hebben last van erosie doordat de voegen uitvallen. Zo komt de muur scheef te staan. In 2009 en 2011 werden al dringende stabiliteitswerken uitgevoerd maar deze moeten zo snel mogelijk duurzaam verstevigd worden. Dit kan gebeuren met de toegekende restauratiepremie. Eerst wordt de muur goed gestut zodat de werken van start kunnen gaan. De muur zal vervolgens gedeeltelijk gedemonteerd worden om ter plaatse geconsolideerd te worden. Daarna kunnen de herstelwerken echt beginnen.”

We gaan een aarden wal toevoegen zoals dat destijds het geval was in lang vervlogen tijden. Schepen Dirk Vansina (CD&V)

De Leuvense schepen Dirk Vansina (CD&V) sluit zich aan bij het betoog van de afscheidnemende minister die naar Europa trekt. “Meer dan vijf jaar wachten heeft de muur geen goed gedaan. Vochtinsijpeling, verzakkingen…”, klinkt het. “We gaan een deel van de muur inderdaad moeten demonteren en vervolgens weer opbouwen met de originele materialen. We gaan ook opnieuw een aarden wal toevoegen zoals dat destijds het geval was in lang vervlogen tijden. Verder gaan we een pad in kasseien aanleggen maar dan wel zo comfortabel mogelijk voor voetgangers en rolstoelgebruikers.”

70 meter lang

Schepen Vansina wijst ook nog op het historische belang van Handbooghof. “Handbooghof is het gedeelte van de middeleeuwse eerste stadsomwalling van Leuven tussen de Brusselsestraat en de Koning Albertlaan. Het is een cirkelvormige muurgordel met de Sint-Pieterskerk als middelpunt. In de twaalfde eeuw was de omwalling ongeveer 2.700 meter lang. Eénendertig waltorens zorgden voor een bijkomende verdediging en via elf stenen poorten kon je de stad bereiken. Vanaf 1360 werd een nieuw verdedigingssysteem gebruikt en werd de oudere stadsomwalling hier en daar gesloopt. De torens en muurnissen werden aan inwoners verhuurd als bergplaats. De omwallingsmuren werden als tuin- of scheidingsmuur gebruikt zodat veel delen bewaard zijn gebleven. Sinds 1945 is Handbooghof beschermd als landschap. Het muurstuk is ongeveer zeventig meter lang en heeft drieëntwintig dichtgemetselde funderingsbogen. Een gedeelte ervan is de fundering van de vroegere mouterij ‘De Hopbloem’.” Nog dit: in totaal zullen de werkzaamheden 2,4 miljoen euro kosten, inclusief omgevingsaanleg.