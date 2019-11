Restaurants Eed en Cum Laude stijgen in Gault&Millau-gids tot 14 op 20 EDLL

04 november 2019

19u37 2 Leuven Gault&Millau heeft vandaag de nieuwe restaurantgids bekend gemaakt. Ook in onze regio hebben de anonieme inspecteurs van Gault&Millau restaurants gerecenseerd. Geen nieuwkomers in regio Leuven, maar wel progressies. Zo stijgen restaurants Eed en Cum Laude beide in de rangschikking door een score van 14 op 20. Couvert Couvert in Heverlee blijft de nummer één met een score van 17 op 20.

Zo’n 25 toprestaurants in regio Leuven zijn opgenomen in de nieuwe Gault&Millau-gids. Opvallend: twee restaurants uit het Leuvense stijgen tot 14 op 20. De andere restaurants behouden hun vorige score. Restaurant Eed van chefkok Philippe Heylen gaat van een 13,5 op 20 naar een 14 op 20. Met zijn 23 jaar kreeg Philippe vorig jaar nog de titel van jongste sterrenchef ooit in ons land. Ook restaurant Cum Laude van Faculty Club stijgt met een punt. Cum Laude, waar men kan dineren op UNESCO-werelderfgoed, stijgt van 13 op 20 naar 14 op 20. Het land aan de Overkant, EssenCiel en Arenberg behouden hun score van 15 op 20. Couvert Couvert uit Heverlee behoudt eveneens zijn score van 17 op 20, nota bene alweer de hoogste in Leuven en omstreken.