17 september 2019

Restaurant Zarza, op de Leuvense Bondgenotenlaan, heeft een reputatie hoog te houden. Zarza, Spaans voor ‘braamstruik’, is al vele jaren geworteld in het Leuvense culinaire beeld. Onder leiding van chef Gert Cordemans werd Zarza op Hapje-Tapje bekroond met de prijs voor het beste gerecht met zijn handgepelde grijze garnaal, zuiderse salsa en kroepoek van oester. Een reputatie hoog te houden, dus.

Het wordt een lunchmaaltijd met drie ditmaal. Als aperitiefje kies ik alvast voor een kruidige gin tonic. Die stelt zeker niet teleur. Mijn tafelgenoten kiezen voor een glaasje cava. Simpel, maar goed. Uiteindelijk kiezen we alle drie voor het aanbevolen lunchmenu. Als hapje komt er een avocadocrème op tafel, met een klein stukje zure appel, gerookte zalm en een beetje kroepoek, gekleurd met de inkt van de pijlinktvis. Erg origineel en een lekkere combinatie.

Het voorgerecht dan: coquille, zacht gebakken met aardpeercrème, zeekraal, rucola en hazelnoten. Op perfecte wijze gebakken en een mooi bij elkaar passende combinatie.

Het hoofdgerecht is het zogeheten ‘Brasvarvarken’. We krijgen een varkenshaasje op op ons bord: perfect mals gebakken, op smaak gebracht met wat bruine jus aan het bord geserveerd, begeleid van peterseliewortel en spitskool, kleine cantharellen en kruimels romanesco. Die kruimels krijgen een extra accent van enkele kerveltakjes en een puree van peterseliewortel. Een smaaksensatie.

Als dessert besluiten we toch even af te wijken van de suggesties: een café glacé of een kaasplank. In de plaats daarvan kiezen we enerzijds voor aardbeien, die heerlijk gemarineerd worden met wodka en een bolletje vanille-ijs. Ikzelf kies voor een creatie van karnemelkijs, als een vaasje gevuld met een bloemetje. Het geheel is gemaakt van framboos, met daarbij een koekkrulletje en een muntblaadje, geserveerd en geflankeerd door een cirkel van frambozencrème met de vruchten eromheen. Daarnaast een fantasie van crumble en kleine macarons. Alles wordt met een toets van verveine afgewerkt. Erg lekker, en ook een lichte afsluiter.

Zoals al gezegd: hoge verwachtingen, maar dat maakt Zarza zeker waar. De gemakkelijke kuipstoelen, het rustige en harmonieuze interieur en de uitkijk op de kleine stadstuin maken het helemaal af. Vier sterren op vijf lijken ons niks te weinig.

Zarza is telkens geopend van 12 tot 13.30 uur en van 18.30 tot 21 uur. Zondag is het restaurant gesloten. Meer info op www.zarza.be.

Onze punten

Eten: 9/10

Bediening: 8/10

Comfort: 9/10

Adres

Bondgenotenlaan 92

3000 Leuven

Prijs

Menu

4-gangen (zonder kaasaanbod): 58,00 euro

5-gangen (met kaasaanbod): 65,00 euro

6-gangen (met kaasaanbod): 75,00 euro

4, 5, 6 passende wijnen: 26,00 - 32,00 - 38,00 euro

4, 5, 6 passende bieren: 20,00 – 23,00 – 26,00 euro

Young Foodies Menu (tot 30 jaar): 51.00 euro

Lunch

Voor-en hoofdgerecht: 25.90 euro

Voor-en hoofdgerecht, dessert: 34.60 euro

Voor-en hoofdgerecht, kaasassortiment: 36.60 euro